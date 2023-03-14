https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-uluslararasi-kalkinma-yardimi-alaninda-devlet-politikasi-konseptini-guncelledi-1068211904.html

Putin, 'Uluslararası Kalkınma Yardımı Alanında Devlet Politikası Konsepti'ni güncelledi

Putin, 'Uluslararası Kalkınma Yardımı Alanında Devlet Politikası Konsepti'ni güncelledi

Rusya lideri Putin, gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımları ilgilendiren uluslararası kalkınma yardımı alanında Rusya’nın devlet politikası konseptinde... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T02:06+0300

2023-03-14T02:06+0300

2023-03-14T02:08+0300

dünya

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımları ilgilendiren uluslararası kalkınma yardımı alanında Rusya’nın devlet politikası konseptinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Güncellenen belge, yasal bilgileri içeren internet portalında yayınlandı.Revize edilen belgeye göre Rusya’nın devlet politikasının ilkelerinden biri, ‘yardım sağlanması ile ilgili siyasi koşulların dayatılmasının reddedilmesi, yardım alacak devletlerin, her birinin özellikleri bağımsız olarak dikkate alınarak bir sosyo-ekonomik kalkınma modeli seçme haklarına saygı gösterilmesidir’.Belgede ayrıca ‘uluslararası ilişkiler sisteminin eşitliğini güçlendirmeye ve demokratikleştirmeye odaklanma’ ilkesi, ‘yardım alan devletlerin kendi kendine yeterliliğe ve kendi kendine yeterli kalkınmaya geçiş için gerekli olan öz potansiyellerini güçlendirmeye odaklanma’ maddesi ile değiştirildi.Bununla birlikte yenilenen konseptte Rusya’nın uluslararası kalkınma yardımı alanındaki hedeflerinden biri, ‘uluslararası toplumun adil demokratik bir dünya düzeninin kurulması adına tüm devletlerin sürdürülebilir kalkınması ile ilgili hedeflerini desteklemektir’. Daha önceki düzenlemede böyle bir hedef mevcut değildi.Belgede ayrıca Rusya'nın sosyo-ekonomik kalkınma deneyimini gelişmekte olan ülkelerle paylaşmayı planladığı, uluslararası kalkınma yardımının ise kendisi için ‘küresel ve bölgesel sorunları çözmenin, yeni meydan okumalara ve tehditlere karşı koymanın, Rusya’nın ulusal çıkarlarının sağlanmasının etkili mekanizmalardan biri’ olduğu belirtiliyor.Devlet politikasının görevlerinin sıralandığı listeye de yeni hükümler eklendi. Bunların arasında ‘başta Avrasya Ekonomik Birliği ve BDT çerçevesinde olmak üzere bölgesel ekonomik entegrasyona katkıda bulunmak ve yardımı alacak olan ülkelerle ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmek, ayrıca komşu devletlerle iyi komşuluk ilişkileri tesis etmek ve ‘bu devletlerde mevcut gerginlik ve çatışma odaklarını ortadan kaldırmak ve oluşmasını önlemek’ gibi maddeler mevcut.

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