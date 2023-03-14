https://sputniknews.com.tr/20230314/prof-dr-ustundag-yapay-zeka-depremi-erken-tahmin-edebilir-1068215300.html

Prof. Dr. Üstündağ: Yapay zeka depremi erken tahmin edebilir

Prof. Dr. Üstündağ: Yapay zeka depremi erken tahmin edebilir

Erken deprem tahmini için İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) 23 yıldır yürütülen ‘Sismik Risk İzleme' projesi yapay zeka ile ciddi bir ivme kazandı. İTÜ... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T08:36+0300

2023-03-14T08:36+0300

2023-03-14T08:36+0300

türkiye

itü

istanbul teknik üniversitesi (itü)

yapay zeka

deprem

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Bilim dünyasının depremin erkenden tahmin edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) TÜBİTAK desteğiyle 23 yıldır yürütülen 'Sismik Risk İzleme Yöntemi Geliştirilmesi' projesinde ciddi bir yol kat edildi. Proje ile deprem riskinin olduğu bölgelerde meydana gelen her türlü değişimin özel sensörlerle ölçülmesi ve yapay zeka sayesinde yorumlanabilir bir veriye dönüştürülmesi hedefleniyor. Projenin sorumlularından İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burak Üstündağ Akşam gazetesine şöyle konuştu:2 saat-4 hafta aralığı'1999 depremi sonrası sensör geliştirdik''0.4 civarındaki ilişki oranı günümüzde 0.7 mertebelerine geldi'

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