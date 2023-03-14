https://sputniknews.com.tr/20230314/polonya-4-6-hafta-icinde-ukraynaya-mig-29-savas-ucaklari-gonderebilir-1068251434.html
Polonya, 4-6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebilir
Polonya, 4-6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebilir
Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesi, Polonya Başbakanı Morawiecki’nin Varşova’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T20:12+0300
2023-03-14T20:12+0300
2023-03-14T20:12+0300
ukrayna krizi
polonya
mateusz morawiecki
ukrayna
mig-29
savaş uçağı
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Rzeczpospolita gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Mateusz Morawiecki, Varşova’nın Poloya’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini söyledi.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 9 Mart tarihinde CNN televizyonuna demecinde Varşova’nın envanterinde bulunan MiG-29 avcı uçaklarını Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Aynı gün Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine MiG-29 savaş uçakları göndermeye hazır olduğunu duyurmuş, Polonya yönetiminin bu girişimi desteklediğini ifade etmişti.Ukrayna ocak ayında yaklaşık 180 savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kiev’e savaş jetleri sağlama seçeneğini dışlamamıştı. ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna’ya F-16 jetlerinin teslim edilmesine karşı çıkmıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Ukrayna’ya savaş jetlerinin ancak çatışmalar son bulduktan sonra teslim edileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230313/peskov-ukraynaya-baris-muzakereleri-icin-henuz-bir-emare-yok---1068189158.html
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polonya, mateusz morawiecki, ukrayna, mig-29, savaş uçağı
polonya, mateusz morawiecki, ukrayna, mig-29, savaş uçağı
Polonya, 4-6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebilir
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Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesi, Polonya Başbakanı Morawiecki’nin Varşova’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini belirttiğini yazdı.
Rzeczpospolita gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Mateusz Morawiecki, Varşova’nın Poloya’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini söyledi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 9 Mart tarihinde CNN televizyonuna demecinde Varşova’nın envanterinde bulunan MiG-29 avcı uçaklarını Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Aynı gün Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine MiG-29 savaş uçakları göndermeye hazır olduğunu duyurmuş, Polonya yönetiminin bu girişimi desteklediğini ifade etmişti.
Ukrayna ocak ayında yaklaşık 180 savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kiev’e savaş jetleri sağlama seçeneğini dışlamamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna’ya F-16 jetlerinin teslim edilmesine karşı çıkmıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Ukrayna’ya savaş jetlerinin ancak çatışmalar son bulduktan sonra teslim edileceğini ifade etmişti.