https://sputniknews.com.tr/20230314/polonya-4-6-hafta-icinde-ukraynaya-mig-29-savas-ucaklari-gonderebilir-1068251434.html

Polonya, 4-6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebilir

Polonya, 4-6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebilir

Polonya’da yayınlanan Rzeczpospolita gazetesi, Polonya Başbakanı Morawiecki’nin Varşova’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T20:12+0300

2023-03-14T20:12+0300

2023-03-14T20:12+0300

ukrayna krizi

polonya

mateusz morawiecki

ukrayna

mig-29

savaş uçağı

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Rzeczpospolita gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Mateusz Morawiecki, Varşova’nın Poloya’nın 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları gönderebileceğini söyledi.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 9 Mart tarihinde CNN televizyonuna demecinde Varşova’nın envanterinde bulunan MiG-29 avcı uçaklarını Ukrayna’ya teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti. Aynı gün Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine MiG-29 savaş uçakları göndermeye hazır olduğunu duyurmuş, Polonya yönetiminin bu girişimi desteklediğini ifade etmişti.Ukrayna ocak ayında yaklaşık 180 savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kiev’e savaş jetleri sağlama seçeneğini dışlamamıştı. ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna’ya F-16 jetlerinin teslim edilmesine karşı çıkmıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Ukrayna’ya savaş jetlerinin ancak çatışmalar son bulduktan sonra teslim edileceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230313/peskov-ukraynaya-baris-muzakereleri-icin-henuz-bir-emare-yok---1068189158.html

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