https://sputniknews.com.tr/20230314/onumuzdeki-25-yil-icerisinde-dolar-onde-gelen-kuresel-para-birimi-olmaktan-cikacak-mi-1068246505.html
Önümüzdeki 25 yıl içerisinde dolar önde gelen küresel para birimi olmaktan çıkacak mı?
Önümüzdeki 25 yıl içerisinde dolar önde gelen küresel para birimi olmaktan çıkacak mı?
Araştırma: Dünyada her iki kişiden birisi doların küresel para biriminden olmaktan çıkacağını düşünüyor 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:45+0300
2023-03-14T21:45+0300
2023-03-14T21:45+0300
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Gallup International Derneği tarafından yapılan uluslararası anketin sonuçlarına göre, dünyada her iki kişiden birisi (dünya nüfusunun yüzde 47'si) önümüzdeki 25 yıl içinde doların önde gelen küresel para biriminden olmaktan çıkacağı görüşünü dile getirdi. 64 ülkede yapılan ankete 60 binden fazla kişi katıldı.Anket sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, dolar, para, abd, инфографика
infografik, dolar, para, abd, инфографика
Önümüzdeki 25 yıl içerisinde dolar önde gelen küresel para birimi olmaktan çıkacak mı?
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Araştırma: Dünyada her iki kişiden birisi doların küresel para biriminden olmaktan çıkacağını düşünüyor
Gallup International Derneği tarafından yapılan uluslararası anketin sonuçlarına göre, dünyada her iki kişiden birisi (dünya nüfusunun yüzde 47'si) önümüzdeki 25 yıl içinde doların önde gelen küresel para biriminden olmaktan çıkacağı görüşünü dile getirdi. 64 ülkede yapılan ankete 60 binden fazla kişi katıldı.
Anket sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.