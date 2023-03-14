https://sputniknews.com.tr/20230314/oktay-evim-yuvan-olsun-kampanyasi-kapsaminda-15-binin-uzerinde-konuta-6-bin-946-kisi-yerlestirildi-1068254643.html
Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi
Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi
AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:59+0300
2023-03-14T21:59+0300
2023-03-14T22:30+0300
fuat oktay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066868653_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_94b95b22eb9596766d4d06a332009561.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066868653_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_38f5d4a051718fff3249608d09f24b41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fuat oktay, afad, deprem
Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi
21:59 14.03.2023 (güncellendi: 22:30 14.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"(Deprem bölgesi) 1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı.
10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.
Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.