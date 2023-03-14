https://sputniknews.com.tr/20230314/oktay-evim-yuvan-olsun-kampanyasi-kapsaminda-15-binin-uzerinde-konuta-6-bin-946-kisi-yerlestirildi-1068254643.html

Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi

Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi

AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T21:59+0300

2023-03-14T21:59+0300

2023-03-14T22:30+0300

fuat oktay

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066868653_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_94b95b22eb9596766d4d06a332009561.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fuat oktay, afad, deprem