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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/oktay-evim-yuvan-olsun-kampanyasi-kapsaminda-15-binin-uzerinde-konuta-6-bin-946-kisi-yerlestirildi-1068254643.html
Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi
Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi
AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:59+0300
2023-03-14T22:30+0300
fuat oktay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afad
deprem
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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fuat oktay, afad, deprem
fuat oktay, afad, deprem

Oktay: Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konuta 6 bin 946 kişi yerleştirildi

21:59 14.03.2023 (güncellendi: 22:30 14.03.2023)
© AACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"(Deprem bölgesi) 1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı.
10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.
Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.
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