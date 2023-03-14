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https://sputniknews.com.tr/20230314/new-york-post-abdnin-rusyaya-yaptirimlari-dolari-zayiflatiyor-1068255378.html
New York Post: ABD’nin Rusya’ya yaptırımları doları zayıflatıyor
New York Post: ABD’nin Rusya’ya yaptırımları doları zayıflatıyor
New York Post (NYP) yazarı Newman, Rusya’ya uygulanan yatırımların, birçok ülkenin dolardan vazgeçmesine yol açtığını, bu yüzden ABD’nin uluslararası sahnede... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T22:16+0300
2023-03-14T22:16+0300
ekonomi
abd
dolar
rusya
yaptırım
banka
kriz
düşüş
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NYP yazarı Jay Newman, “Dolardan vazgeçiş, ABD’nin uluslararası arenadaki konumuna güçlü darbe indirecek. Sınırsız dolar basma dönemi sona eriyor olabilir. Bu dönemle birlikte yabancı malları ucuza satın alma yeteneğimiz de geçmişte kalabilir” diye yazdı.Yüzden fazla ülkenin, Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarına destek vermemesi nedeniyle ticarette farklı para birimlerini kullanan ekonomik koalisyonların oluştuğunu kaydeden ABD’li gazeteci, Batı’daki analiz uzmanlarının, doların alternatifinin olmadığı iddiasının hayal çıktığını vurguladı.Ulusal para birimlerini kullanan ülkeler arasındaki ticari ilişkilerinin dolara olan talepte ve dolayısıyla değerinde düşüşe yol açtığını belirten Newman, bunun sonucunda fiyatlarda kademeli artışın yaşanacağını yazdı.Dolar değerinin düşmesi nedeniyle ABD’nin uluslararası arenadaki ağırlığını kaybedeceğini ve kendini borç batağında bulma riskine maruz kalabileceğini ifade eden Newman, bunu önlemek için ABD’nin stratejik düşman sayısını azaltmaya ve 'kendi ekonomisine sonsuza kadar sürecek çekidüzen vermeye' gidebileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/abdli-siyaset-bilimci-varoliden-dolar-tarifi-bir-kagit-parcasi-1068255124.html
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abd, dolar, rusya, yaptırım, banka, kriz, düşüş
abd, dolar, rusya, yaptırım, banka, kriz, düşüş

New York Post: ABD’nin Rusya’ya yaptırımları doları zayıflatıyor

22:16 14.03.2023
© Sputnik / Mihail Kutusov / Multimedya arşivine gidinUS dollars
US dollars - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Mihail Kutusov
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New York Post (NYP) yazarı Newman, Rusya’ya uygulanan yatırımların, birçok ülkenin dolardan vazgeçmesine yol açtığını, bu yüzden ABD’nin uluslararası sahnede gücünü yansıtma yeteneğini kaybetmekte olduğunu belirtti.
NYP yazarı Jay Newman, “Dolardan vazgeçiş, ABD’nin uluslararası arenadaki konumuna güçlü darbe indirecek. Sınırsız dolar basma dönemi sona eriyor olabilir. Bu dönemle birlikte yabancı malları ucuza satın alma yeteneğimiz de geçmişte kalabilir” diye yazdı.
Yüzden fazla ülkenin, Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarına destek vermemesi nedeniyle ticarette farklı para birimlerini kullanan ekonomik koalisyonların oluştuğunu kaydeden ABD’li gazeteci, Batı’daki analiz uzmanlarının, doların alternatifinin olmadığı iddiasının hayal çıktığını vurguladı.
Ulusal para birimlerini kullanan ülkeler arasındaki ticari ilişkilerinin dolara olan talepte ve dolayısıyla değerinde düşüşe yol açtığını belirten Newman, bunun sonucunda fiyatlarda kademeli artışın yaşanacağını yazdı.
Dolar değerinin düşmesi nedeniyle ABD’nin uluslararası arenadaki ağırlığını kaybedeceğini ve kendini borç batağında bulma riskine maruz kalabileceğini ifade eden Newman, bunu önlemek için ABD’nin stratejik düşman sayısını azaltmaya ve 'kendi ekonomisine sonsuza kadar sürecek çekidüzen vermeye' gidebileceğini kaydetti.
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