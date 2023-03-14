https://sputniknews.com.tr/20230314/nebenzya-almanya-danimarka-ve-isvec-kuzey-akim-konusunda-rusyayla-isbirligi-yapmayi-reddetti-1068249923.html

Nebenzya: Almanya, Danimarka ve İsveç, Kuzey Akım konusunda Rusya'yla işbirliği yapmayı reddetti

Nebenzya: Almanya, Danimarka ve İsveç, Kuzey Akım konusunda Rusya'yla işbirliği yapmayı reddetti

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Almanya, Danimarka ve İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırılar hakkında Rusya Federal... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:29+0300

2023-03-14T19:29+0300

2023-03-14T19:29+0300

dünya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

almanya

danimarka

isveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060691306_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5b3098be22e08a39f21759cf1541b4f6.jpg

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurulu başkanlarına Kuzey Akım sabotajlarına dair bir mektup gönderen Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Almanya, Danimarka ve İsveç'in soruşturma sürecindeki tutumunu eleştirdi.Almanya, Danimarka ve İsveç makamlarının FSB ve Rusya Başsavcılığı tarafından talep edilen hukuki yardımı sunmayı ve ortak soruşturma grubu kurulmasını reddettiğinin altını çizen Nebenzya, "Danimarka ve İsveç, Rusya'nın taleplerinin kabul edilmesinin ülkelerinin güvenliğini tehdit edebileceğini belirtti. Almanya ise, bunun çıkarlarına zarar verebileceğini savundu" dedi.Kuzey Akım sabotajları hakkında sürekli yeni haberlerin çıkmasının vakaların BM himayesi altında uluslararası soruşturmaya tabi tutulmasını gerekli kıldığını kaydeden Nebenzya, Rusya'nın bu konuda sunduğu BMGK kararının soruşturma sürecine olumlu katkı verebileceğini belirtti.Nebenzya, BM'ye üye ülkeleri tasarıyı desteklemeye davet etti.

almanya

danimarka

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), almanya, danimarka, isveç