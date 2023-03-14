Nebenzya: Almanya, Danimarka ve İsveç, Kuzey Akım konusunda Rusya'yla işbirliği yapmayı reddetti
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
© AP Photo / Mary Altaffer
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Almanya, Danimarka ve İsveç'in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırılar hakkında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Başsavcılığı'yla işbirliği yapmayı reddettiğini vurguladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurulu başkanlarına Kuzey Akım sabotajlarına dair bir mektup gönderen Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Almanya, Danimarka ve İsveç'in soruşturma sürecindeki tutumunu eleştirdi.
Almanya, Danimarka ve İsveç makamlarının FSB ve Rusya Başsavcılığı tarafından talep edilen hukuki yardımı sunmayı ve ortak soruşturma grubu kurulmasını reddettiğinin altını çizen Nebenzya, "Danimarka ve İsveç, Rusya'nın taleplerinin kabul edilmesinin ülkelerinin güvenliğini tehdit edebileceğini belirtti. Almanya ise, bunun çıkarlarına zarar verebileceğini savundu" dedi.
Kuzey Akım sabotajları hakkında sürekli yeni haberlerin çıkmasının vakaların BM himayesi altında uluslararası soruşturmaya tabi tutulmasını gerekli kıldığını kaydeden Nebenzya, Rusya'nın bu konuda sunduğu BMGK kararının soruşturma sürecine olumlu katkı verebileceğini belirtti.
Nebenzya, BM'ye üye ülkeleri tasarıyı desteklemeye davet etti.
Almanya, Danimarka ve İsveç makamlarının FSB ve Rusya Başsavcılığı tarafından talep edilen hukuki yardımı sunmayı ve ortak soruşturma grubu kurulmasını reddettiğinin altını çizen Nebenzya, "Danimarka ve İsveç, Rusya'nın taleplerinin kabul edilmesinin ülkelerinin güvenliğini tehdit edebileceğini belirtti. Almanya ise, bunun çıkarlarına zarar verebileceğini savundu" dedi.
Kuzey Akım sabotajları hakkında sürekli yeni haberlerin çıkmasının vakaların BM himayesi altında uluslararası soruşturmaya tabi tutulmasını gerekli kıldığını kaydeden Nebenzya, Rusya'nın bu konuda sunduğu BMGK kararının soruşturma sürecine olumlu katkı verebileceğini belirtti.
Nebenzya, BM'ye üye ülkeleri tasarıyı desteklemeye davet etti.