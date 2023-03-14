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Naci Görür deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarıyla ilgili uyardı: 'Yapı stoku kadar önemli'
Naci Görür deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarıyla ilgili uyardı: 'Yapı stoku kadar önemli'
Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, 'Yapı stoku kadar altyapı... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T19:07+0300
2023-03-14T19:11+0300
türkiye
naci görür
deprem
inşaat
riskli yapı
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarına dair uyarılarda bulundu."Deprem bölgesini iyileştirme çalışmalarında yapı stoku kadar altyapı da o kadar önemlidir" diyen Görür şunları ifade etti:
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naci görür, deprem, inşaat, riskli yapı
naci görür, deprem, inşaat, riskli yapı

Naci Görür deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarıyla ilgili uyardı: 'Yapı stoku kadar önemli'

19:07 14.03.2023 (güncellendi: 19:11 14.03.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Görür, 'Yapı stoku kadar altyapı da o kadar önemlidir' dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarına dair uyarılarda bulundu.
"Deprem bölgesini iyileştirme çalışmalarında yapı stoku kadar altyapı da o kadar önemlidir" diyen Görür şunları ifade etti:
"İnşaatları yaparken yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon şebekelerine özen göstermek gerekir.
Bu depremde içme suyunun olmayışı, olanın da lağımla karışmış olması bize bu şebekelerin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştır umarım. Su, doğalgaz ve kanalizasyon borularını rastgele döşeyemezsiniz.
Döşenecek hatlar boyunca ZEMİN PROFİLİ, SIVILAŞMA, ZEMİN YER DEĞİŞTİRME, DEPREM ve TEMEL HASAR FAKTÖRLERİNİ belireyip olabilecek büyük bir depremde hasar alıp almayacağını alacaksa ne kadar hasar alacağını hesaplayıp hat döşemesini ona göre önlem alarak yapmanız lazım"
Hatların muhakkak elastik olması, parsel bağlatılarında elastik bağlantıların kullanılması ve uygun örtü ve teknolojiyle örtülmesi lazım. Tüm boruların elastikiyeti fazla çelik veya HDPE borular olması şarttır. Alışılagelmiş betonarme, asbest çimento, vb asla kullanılmamalıdır.
Saydığım faktörlerin belirlenebilmesi için de bölgede mikro- bölgeleme çalışmalarının yapılmış olması gerekir."
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