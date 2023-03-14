Naci Görür deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarıyla ilgili uyardı: 'Yapı stoku kadar önemli'

"İnşaatları yaparken yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon şebekelerine özen göstermek gerekir. "İnşaatları yaparken yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon şebekelerine özen göstermek gerekir.

Bu depremde içme suyunun olmayışı, olanın da lağımla karışmış olması bize bu şebekelerin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştır umarım. Su, doğalgaz ve kanalizasyon borularını rastgele döşeyemezsiniz. Bu depremde içme suyunun olmayışı, olanın da lağımla karışmış olması bize bu şebekelerin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştır umarım. Su, doğalgaz ve kanalizasyon borularını rastgele döşeyemezsiniz.

Döşenecek hatlar boyunca ZEMİN PROFİLİ, SIVILAŞMA, ZEMİN YER DEĞİŞTİRME, DEPREM ve TEMEL HASAR FAKTÖRLERİNİ belireyip olabilecek büyük bir depremde hasar alıp almayacağını alacaksa ne kadar hasar alacağını hesaplayıp hat döşemesini ona göre önlem alarak yapmanız lazım" Döşenecek hatlar boyunca ZEMİN PROFİLİ, SIVILAŞMA, ZEMİN YER DEĞİŞTİRME, DEPREM ve TEMEL HASAR FAKTÖRLERİNİ belireyip olabilecek büyük bir depremde hasar alıp almayacağını alacaksa ne kadar hasar alacağını hesaplayıp hat döşemesini ona göre önlem alarak yapmanız lazım"

Hatların muhakkak elastik olması, parsel bağlatılarında elastik bağlantıların kullanılması ve uygun örtü ve teknolojiyle örtülmesi lazım. Tüm boruların elastikiyeti fazla çelik veya HDPE borular olması şarttır. Alışılagelmiş betonarme, asbest çimento, vb asla kullanılmamalıdır. Hatların muhakkak elastik olması, parsel bağlatılarında elastik bağlantıların kullanılması ve uygun örtü ve teknolojiyle örtülmesi lazım. Tüm boruların elastikiyeti fazla çelik veya HDPE borular olması şarttır. Alışılagelmiş betonarme, asbest çimento, vb asla kullanılmamalıdır.