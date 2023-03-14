https://sputniknews.com.tr/20230314/mhp-lideri-bahceli-adaylik-basvurusunu-yapti-1068224611.html
MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T12:35+0300
2023-03-14T12:35+0300
2023-03-14T12:35+0300
politika
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068224738_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_d560bf386aa13613d3d6280bc4e05324.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı.MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır" denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068224738_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_22180b00670bf2b66793cdede88eb49d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)
MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
Abone ol
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı.
MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır" denildi.