https://sputniknews.com.tr/20230314/mhp-lideri-bahceli-adaylik-basvurusunu-yapti-1068224611.html

MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı

MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T12:35+0300

2023-03-14T12:35+0300

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politika

devlet bahçeli

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı.MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır" denildi.

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Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)