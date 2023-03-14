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MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T12:35+0300
2023-03-14T12:35+0300
politika
devlet bahçeli
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı.MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır" denildi.
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devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli, milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı

12:35 14.03.2023
© FotoğrafMHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
MHP lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Fotoğraf
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için parti genel merkezinde adaylık başvurusunu yaptı.
MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır" denildi.
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