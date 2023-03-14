https://sputniknews.com.tr/20230314/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-1068214342.html

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, 14 Mart 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı yapılırken çığ tehlikesi ve toz taşınımına... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T07:30+0300

2023-03-14T07:30+0300

2023-03-14T07:30+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

toz taşınımı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu ile İstanbul, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraMaramara bölgesinde bugün, parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 0°C, 12°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve batı kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 0°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.Güneydoğu AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, batı kesimleri ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. ADIYAMAN 11°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR 7°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. GAZİANTEP 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA 11°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Salı) öğle saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, toz taşınımı