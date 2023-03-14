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Mersin merkezli IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Mersin merkezli IŞİD operasyonu: 5 gözaltı
Mersin merkezli IŞİD operasyonunda 5 zanlı yakalandı. Operasyonda, 17 bin 560 uyuşturucu hap ve 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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Mersin merkezli 4 ilde, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.Adreslerde 17 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ve 2 kilo 650 gram esrar bulundu, doküman ve dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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işid, mersin, operasyon
işid, mersin, operasyon

Mersin merkezli IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

22:35 14.03.2023
© İHAMersin merkezli 4 ilde IŞİD'e yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin merkezli 4 ilde IŞİD'e yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA
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Mersin merkezli IŞİD operasyonunda 5 zanlı yakalandı. Operasyonda, 17 bin 560 uyuşturucu hap ve 2 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
Mersin merkezli 4 ilde, IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, IŞİD'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 zanlının kimliği ve adresleri belirlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.
Adreslerde 17 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ve 2 kilo 650 gram esrar bulundu, doküman ve dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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