https://sputniknews.com.tr/20230314/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1068213891.html

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

malatya

battalgazi

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 5.27'de kaydedilen sarsıntı, yerin 11.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

türkiye

malatya

battalgazi

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malatya, battalgazi , deprem