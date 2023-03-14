https://sputniknews.com.tr/20230314/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1068213891.html
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T06:49+0300
2023-03-14T06:49+0300
2023-03-14T06:49+0300
türkiye
malatya
battalgazi
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 5.27'de kaydedilen sarsıntı, yerin 11.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
türkiye
malatya
battalgazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, battalgazi , deprem
malatya, battalgazi , deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Abone ol
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 5.27'de kaydedilen sarsıntı, yerin 11.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.