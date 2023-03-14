https://sputniknews.com.tr/20230314/litvanyada-rus-televizyon-kanallarina-erisim-icin-kullanilan-ip-adresleri-bloke-ediliyor-1068210454.html
Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor
Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor
Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırımlarına maruz kalan Rus televizyon kanallarına erişimin önlenmesi için internet sağlayıcılara ilgili IP... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T00:52+0300
2023-03-14T00:52+0300
2023-03-14T00:52+0300
ukrayna krizi
litvanya
televizyon
litvanya radyo ve televizyon komisyonu
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Litvanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal, RTR Planeta ve NTV kanallarına internetten erişim olduğunu tespit etti.Komisyon, internet sağlayıcılara bu televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adreslerini bloke etme talimatı gönderdi ve 5 gün içinde talimatın yerine getirilmesini istedi.Daha önce Litvanya parlamentosunda kabul yasal düzenlemelerle Rusya ve Belarus'ta kurulan, bu ülkelere doğrudan veya dolaylı şekilde ait olan, onlar tarafından kontrol veya finanse edilen radyo ve televizyon kanallarının yeniden yayını ve internette izlenmesi yasaklanmıştı.
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litvanya, televizyon, litvanya radyo ve televizyon komisyonu
litvanya, televizyon, litvanya radyo ve televizyon komisyonu
Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor
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Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırımlarına maruz kalan Rus televizyon kanallarına erişimin önlenmesi için internet sağlayıcılara ilgili IP adreslerini bloke etme yükümlülüğü getirdi.
Litvanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal, RTR Planeta ve NTV kanallarına internetten erişim olduğunu tespit etti.
Komisyon, internet sağlayıcılara bu televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adreslerini bloke etme talimatı gönderdi ve 5 gün içinde talimatın yerine getirilmesini istedi.
Daha önce Litvanya parlamentosunda kabul yasal düzenlemelerle Rusya ve Belarus'ta kurulan, bu ülkelere doğrudan veya dolaylı şekilde ait olan, onlar tarafından kontrol veya finanse edilen radyo ve televizyon kanallarının yeniden yayını ve internette izlenmesi yasaklanmıştı.