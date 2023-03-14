https://sputniknews.com.tr/20230314/litvanyada-rus-televizyon-kanallarina-erisim-icin-kullanilan-ip-adresleri-bloke-ediliyor-1068210454.html

Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor

Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor

Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırımlarına maruz kalan Rus televizyon kanallarına erişimin önlenmesi için internet sağlayıcılara ilgili IP... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T00:52+0300

2023-03-14T00:52+0300

2023-03-14T00:52+0300

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litvanya radyo ve televizyon komisyonu

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Litvanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal, RTR Planeta ve NTV kanallarına internetten erişim olduğunu tespit etti.Komisyon, internet sağlayıcılara bu televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adreslerini bloke etme talimatı gönderdi ve 5 gün içinde talimatın yerine getirilmesini istedi.Daha önce Litvanya parlamentosunda kabul yasal düzenlemelerle Rusya ve Belarus'ta kurulan, bu ülkelere doğrudan veya dolaylı şekilde ait olan, onlar tarafından kontrol veya finanse edilen radyo ve televizyon kanallarının yeniden yayını ve internette izlenmesi yasaklanmıştı.

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litvanya, televizyon, litvanya radyo ve televizyon komisyonu