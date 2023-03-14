Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/litvanyada-rus-televizyon-kanallarina-erisim-icin-kullanilan-ip-adresleri-bloke-ediliyor-1068210454.html
Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor
Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor
Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırımlarına maruz kalan Rus televizyon kanallarına erişimin önlenmesi için internet sağlayıcılara ilgili IP... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T00:52+0300
2023-03-14T00:52+0300
ukrayna krizi
litvanya
televizyon
litvanya radyo ve televizyon komisyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0b/1054654471_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f0b064f3009411e7694b23b4a6d4ea24.jpg
Litvanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal, RTR Planeta ve NTV kanallarına internetten erişim olduğunu tespit etti.Komisyon, internet sağlayıcılara bu televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adreslerini bloke etme talimatı gönderdi ve 5 gün içinde talimatın yerine getirilmesini istedi.Daha önce Litvanya parlamentosunda kabul yasal düzenlemelerle Rusya ve Belarus'ta kurulan, bu ülkelere doğrudan veya dolaylı şekilde ait olan, onlar tarafından kontrol veya finanse edilen radyo ve televizyon kanallarının yeniden yayını ve internette izlenmesi yasaklanmıştı.
litvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/0b/1054654471_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_de25d8df8194dff3c546e39aa6ffd8c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
litvanya, televizyon, litvanya radyo ve televizyon komisyonu
litvanya, televizyon, litvanya radyo ve televizyon komisyonu

Litvanya'da Rus televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adresleri bloke ediliyor

00:52 14.03.2023
© SputnikRossiya Segodnya
Rossiya Segodnya - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırımlarına maruz kalan Rus televizyon kanallarına erişimin önlenmesi için internet sağlayıcılara ilgili IP adreslerini bloke etme yükümlülüğü getirdi.
Litvanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Litvanya Radyo ve Televizyon Komisyonu, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal, RTR Planeta ve NTV kanallarına internetten erişim olduğunu tespit etti.

Komisyon, internet sağlayıcılara bu televizyon kanallarına erişim için kullanılan IP adreslerini bloke etme talimatı gönderdi ve 5 gün içinde talimatın yerine getirilmesini istedi.

Daha önce Litvanya parlamentosunda kabul yasal düzenlemelerle Rusya ve Belarus'ta kurulan, bu ülkelere doğrudan veya dolaylı şekilde ait olan, onlar tarafından kontrol veya finanse edilen radyo ve televizyon kanallarının yeniden yayını ve internette izlenmesi yasaklanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала