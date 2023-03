https://sputniknews.com.tr/20230314/kremlin-tahil-anlasmasinin-60-gun-sureyle-uzatilmasi-tarafimizca-yapilmis-bir-iyi-niyet-jestidir---1068229485.html

Kremlin: Tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatılması tarafımızca yapılmış bir iyi niyet jestidir

Kremlin: Tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatılması tarafımızca yapılmış bir iyi niyet jestidir

14.03.2023

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren anlaşmanın 120 gün yerine 60 gün süreyle uzatılmasının nedeni soruldu. Peskov, “Anlaşma dediğimiz şeyin bizimle ilgili olan ikinci kısmının yerine getirilmediği herkesin malumu. Bu konuda Birleşmiş Milletler’in ve bizzat Genel Sekreter Bay (Antonio) Guterres’in çabalarını takdir ediyoruz. Ne var ki Bay Guterres, dinlemek istemeyen kolektif Batı’ya söz geçiremedi: anlaşmanın üstünde anlaştığımız asli şartları yerine getirilmedi” yanıtı verdi. “Herkes anlamalı ki anlaşma, ayaklarından sadece birisi üstünde duramaz. Dolayısıyla anlaşmanın uzatılmasının koşullarının yerine getirildiği de söylenemez” vurgusu yapan Kremlin Sözcüsü, “Fakat anlaşmanın uzatılması, üstünden bunca zaman geçmiş olmasına karşın, malum tarafların anlaşmanın şartlarını yerine getirecekleri umudu ile Rusya Federasyonu tarafından yapılmış bir iyi niyet jestidir” ifadelerini kullandı. İstanbul’da geçen sene temmuz ayında yapılan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşmasının önünü kesen kısıtlamaların da kaldırılması şartını içeriyordu. Rus yetkililer, tahıl anlaşmasını, şartlarının her ikisi de uygulanması gereken bir paket anlaşma olarak gördüklerini defalarca belirtti.‘Kiev taleplerimizi kabul etmedikçe Ukrayna krizi ancak askeri yöntemle çözeceğiz’ Kremlin Sözcüsü, Ukrayna ile barış görüşmelerinin önünün açılması için Kiev’in tavrında neyin değişmesi gerektiğine ilişkin bir soru karşısında da, “Rusya’nın talepleri gayet iyi biliniyor. Fiili durum ve (sahadaki) yeni gerçeklikler de herkesin malumu. Bunlar kabul edilmeden barışçıl yola girilmesi mümkün değil” dedi. Böylelikle Peskov, Ukrayna tarafı Rusya’nın denetimindeki toprakları, Rusya Federasyonu’nun parçası olarak tanımadığı sürece barış müzakerelerinin önünün açılmayacağını belirtmiş oldu. Bununla beraber, Ukrayna’da yaşananların barışçıl biçimde çözümlenmesi adına bazı ülkelerin ortaya koydukları çabaları takdir ettiklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Ancak bu şu an için mümkün değil. Şu anda bu kriz ancak askeri yollar ile çözümlenebiliyor” diye ekledi. ‘Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni tanımıyoruz’ Peskov, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ukrayna’da yaşananlarla ilgili Rusya’ya karşı iki dava açmayı planladığı yönündeki haberlerin sorulması üstüneyse, “Bu mahkemeyi ve kararlarını tanımıyoruz” dedi. New York Times gazetesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, birisi ‘Rusya’nın Ukraynalı çocukları kaçırdığı’, biri de ‘Rusya’nın Ukrayna’nın sivil altyapısına kasıtlı olarak saldırı düzenlediği’ iddiası üstüne kurulu iki dava açmayı planladığını yazmıştı.

