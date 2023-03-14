Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglunun-neoliberalizm-karsiti-sozleri-ne-anlama-geliyor-1068301547.html
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde, deprem bölgesindeki sel ve çadırları su basması, Millet İttifakı’nın... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:27+0300
2023-03-15T17:27+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
neoliberalizm
neoliberal ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068301094_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_89b84c68ec5cd7035536c105e31d3c1a.jpg
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm dünyada neoliberalizm karşıtı bir eğilim olduğu ve yeni bir sosyal devlet düzeninin kurulması gerekliliği sözlerini değerlendirildi.Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı İktisat Kongresi’nde neoliberal ekonominin teorisyenlerinden Francis Fukuyama dahil pek çok neoliberal iktisatçının yer aldığını hatırlattı ve Altılı Masa’daki diğer partilerin tutumuna işaret etti.6 Şubatta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan bölgelerde henüz geçici barınma imkanları tam olarak sağlanamamışken, bir de sel felaketi yaşanıyor.Hafta başından itibaren etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte pek çok yeri su bastı. Çadırkentler ve konteynerler su altında kaldı. Aysever, bu konuyu da gündemine alarak çadır ve konteyner kentlerin kurulumundaki planlama hatalarına dikkat çekti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068301094_178:0:711:400_1920x0_80_0_0_9c3a1c4a7ab970e9f34e05925cf47d38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, аудио
radyo, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, аудио

Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?

21:27 14.03.2023 (güncellendi: 17:27 15.03.2023)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Abone olTelegram
Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde, deprem bölgesindeki sel ve çadırları su basması, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizme karşı sözleri vardı.
Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm dünyada neoliberalizm karşıtı bir eğilim olduğu ve yeni bir sosyal devlet düzeninin kurulması gerekliliği sözlerini değerlendirildi.
Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı İktisat Kongresi’nde neoliberal ekonominin teorisyenlerinden Francis Fukuyama dahil pek çok neoliberal iktisatçının yer aldığını hatırlattı ve Altılı Masa’daki diğer partilerin tutumuna işaret etti.
6 Şubatta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan bölgelerde henüz geçici barınma imkanları tam olarak sağlanamamışken, bir de sel felaketi yaşanıyor.
Hafta başından itibaren etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte pek çok yeri su bastı. Çadırkentler ve konteynerler su altında kaldı. Aysever, bu konuyu da gündemine alarak çadır ve konteyner kentlerin kurulumundaki planlama hatalarına dikkat çekti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала