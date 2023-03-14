https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglunun-neoliberalizm-karsiti-sozleri-ne-anlama-geliyor-1068301547.html

Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?

Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde, deprem bölgesindeki sel ve çadırları su basması, Millet İttifakı’nın... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T21:27+0300

2023-03-14T21:27+0300

2023-03-15T17:27+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

millet ittifakı

kemal kılıçdaroğlu

neoliberalizm

neoliberal ekonomi

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Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?

Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm dünyada neoliberalizm karşıtı bir eğilim olduğu ve yeni bir sosyal devlet düzeninin kurulması gerekliliği sözlerini değerlendirildi.Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı İktisat Kongresi’nde neoliberal ekonominin teorisyenlerinden Francis Fukuyama dahil pek çok neoliberal iktisatçının yer aldığını hatırlattı ve Altılı Masa’daki diğer partilerin tutumuna işaret etti.6 Şubatta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan bölgelerde henüz geçici barınma imkanları tam olarak sağlanamamışken, bir de sel felaketi yaşanıyor.Hafta başından itibaren etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte pek çok yeri su bastı. Çadırkentler ve konteynerler su altında kaldı. Aysever, bu konuyu da gündemine alarak çadır ve konteyner kentlerin kurulumundaki planlama hatalarına dikkat çekti.

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, аудио