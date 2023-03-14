https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglunun-neoliberalizm-karsiti-sozleri-ne-anlama-geliyor-1068301547.html
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde, deprem bölgesindeki sel ve çadırları su basması, Millet İttifakı’nın... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:27+0300
2023-03-14T21:27+0300
2023-03-15T17:27+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu
neoliberalizm
neoliberal ekonomi
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Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm dünyada neoliberalizm karşıtı bir eğilim olduğu ve yeni bir sosyal devlet düzeninin kurulması gerekliliği sözlerini değerlendirildi.Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı İktisat Kongresi’nde neoliberal ekonominin teorisyenlerinden Francis Fukuyama dahil pek çok neoliberal iktisatçının yer aldığını hatırlattı ve Altılı Masa’daki diğer partilerin tutumuna işaret etti.6 Şubatta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan bölgelerde henüz geçici barınma imkanları tam olarak sağlanamamışken, bir de sel felaketi yaşanıyor.Hafta başından itibaren etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte pek çok yeri su bastı. Çadırkentler ve konteynerler su altında kaldı. Aysever, bu konuyu da gündemine alarak çadır ve konteyner kentlerin kurulumundaki planlama hatalarına dikkat çekti.
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, аудио
radyo, millet ittifakı, kemal kılıçdaroğlu, neoliberalizm, neoliberal ekonomi, аудио
Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizm karşıtı sözleri ne anlama geliyor?
21:27 14.03.2023 (güncellendi: 17:27 15.03.2023) Abone ol
Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının gündeminde, deprem bölgesindeki sel ve çadırları su basması, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun neoliberalizme karşı sözleri vardı.
Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek programında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm dünyada neoliberalizm karşıtı bir eğilim olduğu ve yeni bir sosyal devlet düzeninin kurulması gerekliliği sözlerini değerlendirildi.
Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı İktisat Kongresi’nde neoliberal ekonominin teorisyenlerinden Francis Fukuyama dahil pek çok neoliberal iktisatçının yer aldığını hatırlattı ve Altılı Masa’daki diğer partilerin tutumuna işaret etti.
6 Şubatta meydana gelen ve 11 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan bölgelerde henüz geçici barınma imkanları tam olarak sağlanamamışken, bir de sel felaketi yaşanıyor.
Hafta başından itibaren etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte pek çok yeri su bastı. Çadırkentler ve konteynerler su altında kaldı. Aysever, bu konuyu da gündemine alarak çadır ve konteyner kentlerin kurulumundaki planlama hatalarına dikkat çekti.