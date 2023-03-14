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Kılıçdaroğlu: Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız
Kılıçdaroğlu: Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız" açıklamasında bulundu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T17:42+0300
2023-03-14T17:42+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek." dedi.Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle:"Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım."
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız

17:42 14.03.2023
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© CHP
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle:
"Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.
Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.
İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.
Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım."
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