https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglu-suriyeli-misafirlerimizle-2-senede-vedalasacagiz-1068246638.html

Kılıçdaroğlu: Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız

Kılıçdaroğlu: Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız" açıklamasında bulundu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T17:42+0300

2023-03-14T17:42+0300

2023-03-14T17:42+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067905977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39f9302b75e91e79e23cea043b10946f.jpg

Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırın sıfır noktasına geldim. Bir konuda kararlığımın devam etiğini milletime söylemek için geldim. Cumhurbaşkanlığımın 2 önemli hedefi var: Birincisi Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak. İkincisi ise, İran üzerinden kaçak gelenleri, İran’a geri göndermek." dedi.Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şöyle:"Sokak ve mahallelerimizi sahiplerine geri vermek zorundayız. Ancak bu Necip Milletimize de ırkçılık gibi bir leke sürmeyecek biçimde, hassas bir şekilde yapmak zorundayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük ve uluslararası bir projeyi koyacağım milletimizin önüne.Çalıştığımız programda hem sığınmacı işini çözmek hem de bu süreçte Türkiye için Akdeniz bölgesinde önemli bir siyasal liderlik rolü oluşturmak var. Milletimiz sabretsin, çok kısa sürede bilgilendireceğiz.İkinci meselem, her türlü kaçak girişi durdurmak. Bize göre mesele çok basit: Sınırın güvenliği ulusal güvenliktir. Sınır güvenliği, egemen bir ulusun en temel ve gerekli sorumluluğudur. Sınırını koruyamayan egemen olamaz.Özetle, Suriyeli misafirlerimizle 2 senede vedalaşacağız. Sınırı ise her türlü kaçak geçişe, cumhurbaşkanlığımın ilk haftasında kapatacağım."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu