https://sputniknews.com.tr/20230314/kiev-kimyager-ve-biyolog-kadinlari-cepheye-gonderiyor-1068211002.html
Kiev, kimyager ve biyolog kadınları cepheye gönderiyor
Kiev, kimyager ve biyolog kadınları cepheye gönderiyor
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi'nden emekli Yarbay Maroçko, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın başta kimya ve biyoloji eğitimi almış kadınları orduya... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T01:19+0300
2023-03-14T01:19+0300
2023-03-14T01:19+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
yarbay
kiev
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kimyager
biyolog
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Sputnik'e demeç veren LHC'li emekli Yarbay Andrey Maroçko, "Ukrayna'daki askerlik şubeleri, özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeye göndermek üzere kadınları silah altına alma çalışmalarını artırdı. Geleneksel askerlerin yanı sıra kimya, biyoloji, biyoteknoloji ve veterinerlik alanında eğitim alanlara yönelik talep artıyor" dedi.Genelde 22-45 yaş aralığındaki kadınların tercih edildiğini belirten Maroçko, sözleşme imzalayanların hızlı bir şekilde orduda göreve başlatıldığının altını çizdi.
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), yarbay, kiev, ukrayna, kimyager, biyolog
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), yarbay, kiev, ukrayna, kimyager, biyolog
Kiev, kimyager ve biyolog kadınları cepheye gönderiyor
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi'nden emekli Yarbay Maroçko, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın başta kimya ve biyoloji eğitimi almış kadınları orduya almak için çalışmalarını artırdığını söyledi.
Sputnik'e demeç veren LHC'li emekli Yarbay Andrey Maroçko, "Ukrayna'daki askerlik şubeleri, özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeye göndermek üzere kadınları silah altına alma çalışmalarını artırdı. Geleneksel askerlerin yanı sıra kimya, biyoloji, biyoteknoloji ve veterinerlik alanında eğitim alanlara yönelik talep artıyor" dedi.
Genelde 22-45 yaş aralığındaki kadınların tercih edildiğini belirten Maroçko, sözleşme imzalayanların hızlı bir şekilde orduda göreve başlatıldığının altını çizdi.