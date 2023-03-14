https://sputniknews.com.tr/20230314/kiev-kimyager-ve-biyolog-kadinlari-cepheye-gonderiyor-1068211002.html

Kiev, kimyager ve biyolog kadınları cepheye gönderiyor

Kiev, kimyager ve biyolog kadınları cepheye gönderiyor

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi'nden emekli Yarbay Maroçko, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın başta kimya ve biyoloji eğitimi almış kadınları orduya... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T01:19+0300

2023-03-14T01:19+0300

2023-03-14T01:19+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

yarbay

kiev

ukrayna

kimyager

biyolog

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Sputnik'e demeç veren LHC'li emekli Yarbay Andrey Maroçko, "Ukrayna'daki askerlik şubeleri, özel askeri harekatın yürütüldüğü bölgeye göndermek üzere kadınları silah altına alma çalışmalarını artırdı. Geleneksel askerlerin yanı sıra kimya, biyoloji, biyoteknoloji ve veterinerlik alanında eğitim alanlara yönelik talep artıyor" dedi.Genelde 22-45 yaş aralığındaki kadınların tercih edildiğini belirten Maroçko, sözleşme imzalayanların hızlı bir şekilde orduda göreve başlatıldığının altını çizdi.

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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), yarbay, kiev, ukrayna, kimyager, biyolog