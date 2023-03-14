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Kayseri'de depremden tedirgin olanlar parklara çadır kurdu
Kayseri'de depremden tedirgin olanlar parklara çadır kurdu
Kayseri'de bazı vatandaşlar kentte yaşanan depremlerin ardından parklara kurdukları çadırlarda kalıyor. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:49+0300
2023-03-14T16:49+0300
yaşam
türkiye
deprem
çadır
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun şekilde hissedildiği kentte, en büyüğü 4,8 şiddetinde olan Kayseri merkezli çok sayıda sarsıntı da meydana geldi.Depremler nedeniyle tedirgin olanlar parklara kendi imkanlarıyla çadır kurmaya başladı. Özellikle Melikgazi ilçesinin Anafartalar, 19 Mayıs, Anbar ve Keykubat mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluşturuyor.Parka çadır kuran Berkay Özdem, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlik yaşadıklarını söyledi.Evlerine girmekte zorlandıklarını vurgulayan Özdem, "Depremden sonra evimizde duramıyoruz. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra da artçılar devam etti. Bu da bizi tedirgin etti. Kayseri merkezli depremler de başlayınca çadırda kalmaya karar verdik. Evimizin duvarlarında çatlaklar mevcut ama ana taşıcılarda sorun olmadığı söylendi. Tedirgin olduğumuz için parkta kalmak istiyoruz." diye konuştu.Erol Sözer de 5 gündür çadırda kaldıklarını ve parklardaki çadır sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230312/kizilay-baskani-kinik-ataturkun-emri-ile-ismet-pasanin-onayi-ile-yapilan-cadir-satislari-var-1068151006.html
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türkiye, deprem, çadır
türkiye, deprem, çadır

Kayseri'de depremden tedirgin olanlar parklara çadır kurdu

16:49 14.03.2023
© AAKayseri'de depremlerden tedirgin olanlar parklara çadır kurdu
Kayseri'de depremlerden tedirgin olanlar parklara çadır kurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Kayseri'de bazı vatandaşlar kentte yaşanan depremlerin ardından parklara kurdukları çadırlarda kalıyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun şekilde hissedildiği kentte, en büyüğü 4,8 şiddetinde olan Kayseri merkezli çok sayıda sarsıntı da meydana geldi.
Depremler nedeniyle tedirgin olanlar parklara kendi imkanlarıyla çadır kurmaya başladı. Özellikle Melikgazi ilçesinin Anafartalar, 19 Mayıs, Anbar ve Keykubat mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluşturuyor.
Parka çadır kuran Berkay Özdem, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlik yaşadıklarını söyledi.
Evlerine girmekte zorlandıklarını vurgulayan Özdem, "Depremden sonra evimizde duramıyoruz. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra da artçılar devam etti. Bu da bizi tedirgin etti. Kayseri merkezli depremler de başlayınca çadırda kalmaya karar verdik. Evimizin duvarlarında çatlaklar mevcut ama ana taşıcılarda sorun olmadığı söylendi. Tedirgin olduğumuz için parkta kalmak istiyoruz." diye konuştu.
Erol Sözer de 5 gündür çadırda kaldıklarını ve parklardaki çadır sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.
Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
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