https://sputniknews.com.tr/20230314/kayseride-depremlerden-tedirgin-olanlar-parklara-cadir-kurdu-1068243728.html

Kayseri'de depremden tedirgin olanlar parklara çadır kurdu

Kayseri'de depremden tedirgin olanlar parklara çadır kurdu

Kayseri'de bazı vatandaşlar kentte yaşanan depremlerin ardından parklara kurdukları çadırlarda kalıyor. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T16:49+0300

2023-03-14T16:49+0300

2023-03-14T16:49+0300

yaşam

türkiye

deprem

çadır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068243530_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f291132e415e2f0e8a592129230d5282.jpg

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun şekilde hissedildiği kentte, en büyüğü 4,8 şiddetinde olan Kayseri merkezli çok sayıda sarsıntı da meydana geldi.Depremler nedeniyle tedirgin olanlar parklara kendi imkanlarıyla çadır kurmaya başladı. Özellikle Melikgazi ilçesinin Anafartalar, 19 Mayıs, Anbar ve Keykubat mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda parkta kurulan çadırlar yoğunluk oluşturuyor.Parka çadır kuran Berkay Özdem, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlik yaşadıklarını söyledi.Evlerine girmekte zorlandıklarını vurgulayan Özdem, "Depremden sonra evimizde duramıyoruz. Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra da artçılar devam etti. Bu da bizi tedirgin etti. Kayseri merkezli depremler de başlayınca çadırda kalmaya karar verdik. Evimizin duvarlarında çatlaklar mevcut ama ana taşıcılarda sorun olmadığı söylendi. Tedirgin olduğumuz için parkta kalmak istiyoruz." diye konuştu.Erol Sözer de 5 gündür çadırda kaldıklarını ve parklardaki çadır sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230312/kizilay-baskani-kinik-ataturkun-emri-ile-ismet-pasanin-onayi-ile-yapilan-cadir-satislari-var-1068151006.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, deprem, çadır