https://sputniknews.com.tr/20230314/karadeniz-tahil-girisimi-1068237287.html

Karadeniz Tahıl Girişimi

Karadeniz Tahıl Girişimi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko önümüzdeki günlerde sona erecek olan Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T15:10+0300

2023-03-14T15:10+0300

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Gazetecilere açıklama yapan Gruşko, "Anlaşmanın ikinci kısmı dahilinde verilen, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikine yönelik doğrudan ve dolaylı yaptırımların kaldırılmasını öngören tüm vaatlerin yerine getirilmesi şartının yer aldığı paket anlaşma niteliği teyit edildi" dedi.Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığını bildirdi. Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili bilgi, Sputnik"in infografiğinde.

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