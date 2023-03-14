https://sputniknews.com.tr/20230314/karadeniz-tahil-girisimi-1068237287.html
Karadeniz Tahıl Girişimi
Karadeniz Tahıl Girişimi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko önümüzdeki günlerde sona erecek olan Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:10+0300
2023-03-14T15:10+0300
2023-03-14T15:10+0300
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infografik
tahıl ihracatı
rusya
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Gazetecilere açıklama yapan Gruşko, "Anlaşmanın ikinci kısmı dahilinde verilen, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikine yönelik doğrudan ve dolaylı yaptırımların kaldırılmasını öngören tüm vaatlerin yerine getirilmesi şartının yer aldığı paket anlaşma niteliği teyit edildi" dedi.Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığını bildirdi. Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili bilgi, Sputnik"in infografiğinde.
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infografik, tahıl ihracatı, rusya, türkiye, инфографика
infografik, tahıl ihracatı, rusya, türkiye, инфографика
Karadeniz Tahıl Girişimi
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko önümüzdeki günlerde sona erecek olan Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl anlaşmasının 60 gün süreyle uzatıldığını söyledi.
Gazetecilere açıklama yapan Gruşko, "Anlaşmanın ikinci kısmı dahilinde verilen, Rus tarım ürünlerinin uluslararası pazarlara tedarikine yönelik doğrudan ve dolaylı yaptırımların kaldırılmasını öngören tüm vaatlerin yerine getirilmesi şartının yer aldığı paket anlaşma niteliği teyit edildi" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığını bildirdi.
Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili bilgi, Sputnik"in infografiğinde.