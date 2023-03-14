Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230314/kahramanmarasta-deprem-1068216980.html
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T09:56+0300
2023-03-14T10:32+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068152872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f8c0890c859e9050b6238e72cf244024.jpg
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1068213891.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068152872_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_61c1de7243c06899a8217563f3bc8192.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş, afad
deprem, kahramanmaraş, afad

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

09:56 14.03.2023 (güncellendi: 10:32 14.03.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
TÜRKİYE
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
06:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала