https://sputniknews.com.tr/20230314/kahramanmarasta-deprem-1068216980.html
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T09:56+0300
2023-03-14T09:56+0300
2023-03-14T10:32+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/malatyada-39-buyuklugunde-deprem-1068213891.html
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deprem, kahramanmaraş, afad
deprem, kahramanmaraş, afad
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
09:56 14.03.2023 (güncellendi: 10:32 14.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.