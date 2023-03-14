İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi

© AA Kürşad Zorlu © AA

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi ve “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir" dedi.