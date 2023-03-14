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İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi
İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi ve “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi

15:26 14.03.2023
© AAKürşad Zorlu
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi ve “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir" dedi.
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