https://sputniknews.com.tr/20230314/iyi-parti-sozcusu-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusecegim-aciklamasini-degerlendirdi-1068238711.html
İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi
İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi ve “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:26+0300
2023-03-14T15:26+0300
2023-03-14T15:26+0300
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kemal kılıçdaroğlu
İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi ve “Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir" dedi.