https://sputniknews.com.tr/20230314/israil-hapishanelerindeki-en-yasli-filistinli-17-yil-sonra-ozgur-1068220474.html

İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli 17 yıl sonra özgür

İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli 17 yıl sonra özgür

İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli mahkum olan 83 yaşındaki Fouad Al-Shobaki, 17 yıllık hapis cezasının tamamlanmasının ardından serbest kaldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T11:28+0300

2023-03-14T11:28+0300

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dünya

filistin

israil

hapis

hapis cezası

tahliye

silah kaçakçılığı

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İsrail hapishanelerindeki 4 bin 500’den fazla Filistinli arasında en yaşlı mahkum olan 83 yaşındaki Fouad Al-Shobaki, 17 yıllık hapis cezasının tamamlanmasının ardından serbest kaldı. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından Filistin’in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın mezarını ziyaret eden Al-Shobaki, zorla alınanların ancak zorla geri alınabileceğini belirterek, Filistin halkı zafer kazanana ve Filistin kurtuluşa erene kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.İsrail ordusu, 2002'de Filistinlilere askeri mühimmat taşıdığı iddiasıyla Kızıldeniz'de 'Karine A' isimli gemiye düzenlediği 'Nuh'un Gemisi Operasyonu'nda Al-Shobaki’yi silahların kaçırılmasından sorumlu tuttu. 2002'de Filistin yönetimi tarafından tutuklanan Al-Shobaki, Eriha Hapishanesi'ne gönderildi. 14 Mart 2006'da hapishaneye baskın düzenleyen İsrail güçleri, Al-Shobaki ve bazı mahkumları kaçırarak tutukladı. İsrail askeri mahkemesi tarafından Filistin topraklarına silah kaçakçılığı yapmaya teşebbüs etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Al-Shobaki’nin cezası daha sora 17 yıla düşürüldü.

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filistin, israil, hapis, hapis cezası, tahliye, silah kaçakçılığı