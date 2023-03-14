https://sputniknews.com.tr/20230314/iranda-22-bin-gostericiye-af-1068216371.html
İran'da 22 bin protestocuya af
İran'da 22 bin protestocuya af
İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, şubat ayı çıkarılan aftan, Mahsa Emini gösterileriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle mahkum olan 22 bin kişinin... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T09:40+0300
2023-03-14T09:40+0300
2023-03-14T09:43+0300
dünya
iran
mahsa emini
protesto
af
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Ejei, Yargı Erki Yüksek Şurası'nda toplantısında ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in 5 Şubat'ta imzaladığı af kararından yararlanan mahkumlar hakkında bilgi verdi. Ejei, "Şu ana kadar 82 bin kişi af kapsamına girdi. Bunlardan 22 bini isyana (Mahsa Emini gösterilerine) katılanlardır" dedi. Diğer mahkumlardan yaklaşık 60 bin kişinin serbest bırakıldığına işaret eden Ejei, son af kararıyla 34 bin kişinin de cezalarının düşüldüğünü kaydetti. İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.
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iran, mahsa emini, protesto, af
iran, mahsa emini, protesto, af
İran'da 22 bin protestocuya af
09:40 14.03.2023 (güncellendi: 09:43 14.03.2023) Abone ol
İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, şubat ayı çıkarılan aftan, Mahsa Emini gösterileriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle mahkum olan 22 bin kişinin yararlandığını belirtti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Ejei, Yargı Erki Yüksek Şurası'nda toplantısında ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in 5 Şubat'ta imzaladığı af kararından yararlanan mahkumlar hakkında bilgi verdi.
Ejei, "Şu ana kadar 82 bin kişi af kapsamına girdi. Bunlardan 22 bini isyana (Mahsa Emini gösterilerine) katılanlardır" dedi.
Diğer mahkumlardan yaklaşık 60 bin kişinin serbest bırakıldığına işaret eden Ejei, son af kararıyla 34 bin kişinin de cezalarının düşüldüğünü kaydetti.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.
Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.