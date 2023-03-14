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‘İran ve Bahreyn, ilişkileri canlandırma konusunu görüşüyor’
‘İran ve Bahreyn, ilişkileri canlandırma konusunu görüşüyor’
Bahreyn ve İran arasında, ilişkileri normalleştirme konusunda doğrudan ikili görüşmelerin başladığı belirtildi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T23:19+0300
2023-03-14T23:19+0300
dünya
iran
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Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Bahreyn ve İran arasında, ilişkileri normalleştirme konusunda doğrudan ikili görüşmelerin başladığını bildirdi. Kaynak, görüşme sonuçlarının, geriye kalan tartışmalı meseleler çözüme kavuşturulur kavuşturulmaz en kısa zamanda açıklanacağı söyledi.Öte yandan, Bahreynli parlamenter Memduh el-Salih, Sputnik’e açıklamasında, İran’la yapılan görüşmelerin sonuçlarına ilişkin resmi açıklamada bulunmayı reddetti. Lakin es-Salih, Pazartesi günü Bahreyn’i ziyaret eden İran parlamento heyetinin temasları artırma isteğini dile getirdiğini doğruladı.“Bu girişim, en kısa zamanda, iki ülke arasındaki acil ve ihtilaflı sorunların çözümüne yönlendirilecek” diyen Bahreynli milletvekili, “İki ülke arasındaki ilişkileri canlandırma çabaları gerçekten de devam ediyor. Olumlu sonuçlarını yakında göreceğiz inşallah” diye ekledi.Bahreyn ve İran’ın, üçüncü taraflar olmadan doğrudan görüşme imkanına sahip olduğuna işaret eden es-Salih, Bahreyn’in önceliğinin, tüm komşularla iyi ilişkiler olduğunu söyledi. Milletvekili, ülkesinin ayrıca İran’da kendi büyükelçiliğini açmak ve iki ülke arasında doğrudan uçuşları yeni başlatmak istediğini kaydetti.
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‘İran ve Bahreyn, ilişkileri canlandırma konusunu görüşüyor’

23:19 14.03.2023
© İHAİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA
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Bahreyn ve İran arasında, ilişkileri normalleştirme konusunda doğrudan ikili görüşmelerin başladığı belirtildi.
Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Bahreyn ve İran arasında, ilişkileri normalleştirme konusunda doğrudan ikili görüşmelerin başladığını bildirdi. Kaynak, görüşme sonuçlarının, geriye kalan tartışmalı meseleler çözüme kavuşturulur kavuşturulmaz en kısa zamanda açıklanacağı söyledi.
Öte yandan, Bahreynli parlamenter Memduh el-Salih, Sputnik’e açıklamasında, İran’la yapılan görüşmelerin sonuçlarına ilişkin resmi açıklamada bulunmayı reddetti. Lakin es-Salih, Pazartesi günü Bahreyn’i ziyaret eden İran parlamento heyetinin temasları artırma isteğini dile getirdiğini doğruladı.
Bu girişim, en kısa zamanda, iki ülke arasındaki acil ve ihtilaflı sorunların çözümüne yönlendirilecek” diyen Bahreynli milletvekili, “İki ülke arasındaki ilişkileri canlandırma çabaları gerçekten de devam ediyor. Olumlu sonuçlarını yakında göreceğiz inşallah” diye ekledi.
Bahreyn ve İran’ın, üçüncü taraflar olmadan doğrudan görüşme imkanına sahip olduğuna işaret eden es-Salih, Bahreyn’in önceliğinin, tüm komşularla iyi ilişkiler olduğunu söyledi. Milletvekili, ülkesinin ayrıca İran’da kendi büyükelçiliğini açmak ve iki ülke arasında doğrudan uçuşları yeni başlatmak istediğini kaydetti.
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