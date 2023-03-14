https://sputniknews.com.tr/20230314/ingiliz-ailenin-evi-dev-bir-ari-kovanina-donustu-dosemelerden-bal-damlamaya-baslayinca-anladilar-1068223215.html

İngiliz ailenin evi dev bir arı kovanına dönüştü: Duvarlardan bal damlamaya başlayınca anladılar

İngiliz ailenin evi dev bir arı kovanına dönüştü: Duvarlardan bal damlamaya başlayınca anladılar

İngiltere'de bir aile, duvarlardan sızan nemli yapışkanları araştırdıklarında, evlerinin dev bir arı kovanına dönüşmüş olduğunu keşfetti. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T12:07+0300

2023-03-14T12:07+0300

2023-03-14T12:09+0300

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İngiltere'de bir aile, evlerinin dev bir arı kovanına dönüştüğünü keşfetti. Ülkenin güneydoğusundaki Folkestone şehrinde yaşayan 41 yaşındaki Kate ve 42 yaşındaki Andrew Dempsey, başlangıçta koyu renkli nemli lekeleri görmezden gelseler de, evde yayılan tatlı koku nedeniyle durumdan şüphelendi ve neredeyse evin tamamını saran bal peteklerini ortaya çıkardı. Kate Dempsey, çiftin her şeyden kurtulmasının ve zemini değiştirmesinin 'haftalar' sürdüğünü söyledi:"Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Evin döşeme tahtalarını kestikçe daha fazla petek çıkmaya başladı, kovanların hacmi çok büyüktü. Döşemeleri kaldırdıkça çok tatlı ve mide bulandırıcı bir koku ortaya çıktı."Petekleri nasıl ortaya çıkardıklarını anlatan Kate ayrıca, "Her şey geçen yıl gerçekten sıcak geçen yaz aylarında başladı. Yatak odamızın duvarından aşağı sızan siyah yapışkan şeyler fark ettik. Artık görmezden gelemeyeceğimiz bir noktaya geldi. Kokladım ve tattım, baldı. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. İlk taşındığımızda arıları fark etmiştik ama onlar ortadan kayboldu ve evi yeniden boyattık. Kızımızın bizimkinin üstündeki odasına gittim, halıyı kaldırdım ve devasa kurtçukların döşeme tahtasından çıkmaya başladıklarını gördüm" ifadelerini kullandı.Evin temizliği için araştırdıkları şirketler, 10 bin sterline varan teklifler sununca çift, sorunu arkadaşlarıyla birlikte kendileri çözmeye karar verdi. Lastik eldivenlerle balı ve petekleri sökmeye çalışan çift ve arkadaşları, aynı anda bala gelen 'hırsız arı sürüleri' ve petek kalıntıların arasından çıkan çok sayıda kurtçuk ve güveyle de uğraşmak zorunda kaldı. 'Sonu yok' gibi görünen keşiflerinde tamamen çürümüş eski bir kovan dahi bulduklarını anlatan Kate, evin temizlik sürecini ise şu ifadelerle anlattı:"Döşeme tahtalarını kaldırıp neler olup bittiğine bakmaya karar verdik. Eski bir kovan bulduk ve neredeyse kompost yapıyordu, bir sürü güve çıkıyordu. Gittikçe daha fazla çıkarmaya başladık, sonu yok gibiydi, kesinlikle iğrençti. Temizlik sürecinin ortalarındayken, bir sabah uyandığımızda oda arılarla doluydu. Yardım için aradığımız yerel arıcılardan biri, onların soyguncu arılar olduğunu ve balı çalmak için yuvaya geldiklerini söyledi. Gittikçe daha fazlasını bulmaya devam ettik, penceremizin üzerinde bulunan çatının bir parçası bile balla kaplanmıştı. Karmaşayı tahmin edebilirsiniz. Korkunçtu. Ne kadar hasara yol açmış olabileceği konusunda gerçekten endişeliydim. Balın tamamını çıkarmak toplamda yaklaşık dört haftamızı aldı, ancak hepimiz arıları rahatsız etmemek veya hiçbirini öldürmemek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gerçekten istekliydik."

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yaşam, arı, bal, petek, ingiltere