https://sputniknews.com.tr/20230314/iletisim-baskanligi-saadet-partisinin-malatyada-kurdugu-asevinin-kapatilmasi-soz-konusu-degildir-1068251805.html

İletişim Başkanlığı: Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması söz konusu değildir

İletişim Başkanlığı: Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması söz konusu değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması veya engellenmesi söz konusu değildir" açıklaması... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T20:34+0300

2023-03-14T20:34+0300

2023-03-14T20:34+0300

türkiye

saadet partisi

iletişim başkanlığı

dezenformasyon

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Malatya'da depremzedelere hizmet veren Saadet Partisi'nin aşevinin kapatıldığı yönündeki iddiaların manipülasyon içerdiği açıklandı.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması veya engellenmesi söz konusu değildir. Bahse konu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır ve yeni yerinde faaliyetine devam edebilecektir" ifadelerine yer verildi.

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saadet partisi, iletişim başkanlığı, dezenformasyon