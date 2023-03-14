https://sputniknews.com.tr/20230314/iletisim-baskanligi-saadet-partisinin-malatyada-kurdugu-asevinin-kapatilmasi-soz-konusu-degildir-1068251805.html
İletişim Başkanlığı: Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması söz konusu değildir
İletişim Başkanlığı: Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması söz konusu değildir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması veya engellenmesi söz konusu değildir" açıklaması... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T20:34+0300
2023-03-14T20:34+0300
2023-03-14T20:34+0300
türkiye
saadet partisi
iletişim başkanlığı
dezenformasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Malatya'da depremzedelere hizmet veren Saadet Partisi'nin aşevinin kapatıldığı yönündeki iddiaların manipülasyon içerdiği açıklandı.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması veya engellenmesi söz konusu değildir. Bahse konu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır ve yeni yerinde faaliyetine devam edebilecektir" ifadelerine yer verildi.
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saadet partisi, iletişim başkanlığı, dezenformasyon
saadet partisi, iletişim başkanlığı, dezenformasyon
İletişim Başkanlığı: Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması söz konusu değildir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından "Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması veya engellenmesi söz konusu değildir" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Malatya'da depremzedelere hizmet veren Saadet Partisi'nin aşevinin kapatıldığı yönündeki iddiaların manipülasyon içerdiği açıklandı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Saadet Partisi’nin Malatya'da kurduğu aşevinin kapatılması veya engellenmesi söz konusu değildir. Bahse konu alanda geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırı uygun başka bir alana taşınacaktır ve yeni yerinde faaliyetine devam edebilecektir" ifadelerine yer verildi.