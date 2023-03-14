https://sputniknews.com.tr/20230314/iki-yilda-5-genel-secim-bulgaristanda-hoh-partisinin-hedefi-koalisyon-ortakligi-1068217977.html
İki yılda 5. genel seçim: Bulgaristan'da HÖH partisinin hedefi koalisyon ortaklığı
İki yılda 5. genel seçim: Bulgaristan'da HÖH partisinin hedefi koalisyon ortaklığı
HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "İnşallah bu seçimlerden sonra hükümet ortağı oluruz ve Bulgaristan'ın en büyük problemi olan, devam eden siyasi krizi... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T10:32+0300
2023-03-14T10:32+0300
2023-03-14T10:34+0300
dünya
bulgaristan
hak ve özgürlükler hareketi (höh)
seçim
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Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerden sonra hükümete katılmayı hedefliyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Rusçuk bölgesinde seçim kampanyasının açılışına katılan HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, kampanya çalışmalarını anlattı. Bu seçimlerde parti olarak son derece net ve açık 'sağduyu, sorumluluk ve diyalog' sloganını seçtiklerini belirten Karadayı, "İnşallah, bu seçimlerden sonra hükümet ortağı oluruz ve Bulgaristan'ın en büyük problemi olan, devam eden siyasi krizi çözer, onu aşabiliriz" dedi.Kampanya sırasında HÖH'ün milletvekili adayları ile Bulgaristan'ın tamamını gezeceklerini dile getiren Karadayı, "Seçimdeki hedefimiz milletvekili sayısını yükseltmek, parlamentoda iktidara katılmak, seçimden sonra Bulgaristan'daki siyasi krizi aşmak, hükümet kurup bu hükümette ortak olmaktır" ifadelerini kullandı. Bulgaristan'da 240 sandalyeli parlamentoda 36 milletvekili bulunan HÖH'ün Genel Başkanı Karadayı, ülkeyi köşe bucak gezerek mümkün olduğu kadar çok seçmenle yüz yüze gelmeye çalışacaklarını söyledi. Seçimde yurt dışında da oy kullanılabileceğini anımsatan Karadayı, yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına HÖH'e destek vermeleri çağrısında bulundu. Bulgaristan Parlamentosu'nun son 4 dönemde hükümet kuramaması nedeniyle ülkede son iki yılda halk, 5. kez sandık başına gidecek. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 2 Nisan'daki genel seçimde yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşların ulusal siyasete yön verebilmeleri için 3 kıtada, Türkiye dahil 62 ülkede 770'i aşkın noktada sandık kuracak. Kamuoyu araştırmaları, yeni parlamentoda yer alabilecek en az 5 siyasi güç arasında HÖH'ün 3. büyük parti olacağını gösteriyor.
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bulgaristan, hak ve özgürlükler hareketi (höh), seçim
bulgaristan, hak ve özgürlükler hareketi (höh), seçim
İki yılda 5. genel seçim: Bulgaristan'da HÖH partisinin hedefi koalisyon ortaklığı
10:32 14.03.2023 (güncellendi: 10:34 14.03.2023) Abone ol
HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "İnşallah bu seçimlerden sonra hükümet ortağı oluruz ve Bulgaristan'ın en büyük problemi olan, devam eden siyasi krizi çözer, onu aşabiliriz" dedi.
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerden sonra hükümete katılmayı hedefliyor.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Rusçuk bölgesinde seçim kampanyasının açılışına katılan HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, kampanya çalışmalarını anlattı.
Bu seçimlerde parti olarak son derece net ve açık 'sağduyu, sorumluluk ve diyalog' sloganını seçtiklerini belirten Karadayı, "İnşallah, bu seçimlerden sonra hükümet ortağı oluruz ve Bulgaristan'ın en büyük problemi olan, devam eden siyasi krizi çözer, onu aşabiliriz" dedi.
Kampanya sırasında HÖH'ün milletvekili adayları ile Bulgaristan'ın tamamını gezeceklerini dile getiren Karadayı, "Seçimdeki hedefimiz milletvekili sayısını yükseltmek, parlamentoda iktidara katılmak, seçimden sonra Bulgaristan'daki siyasi krizi aşmak, hükümet kurup bu hükümette ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'da 240 sandalyeli parlamentoda 36 milletvekili bulunan HÖH'ün Genel Başkanı Karadayı, ülkeyi köşe bucak gezerek mümkün olduğu kadar çok seçmenle yüz yüze gelmeye çalışacaklarını söyledi.
Seçimde yurt dışında da oy kullanılabileceğini anımsatan Karadayı, yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına HÖH'e destek vermeleri çağrısında bulundu.
Bulgaristan Parlamentosu'nun son 4 dönemde hükümet kuramaması nedeniyle ülkede son iki yılda halk, 5. kez sandık başına gidecek.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 2 Nisan'daki genel seçimde yurt dışında yaşayan Bulgar vatandaşların ulusal siyasete yön verebilmeleri için 3 kıtada, Türkiye dahil 62 ülkede 770'i aşkın noktada sandık kuracak. Kamuoyu araştırmaları, yeni parlamentoda yer alabilecek en az 5 siyasi güç arasında HÖH'ün 3. büyük parti olacağını gösteriyor.