https://sputniknews.com.tr/20230314/hatay-valiliginden-mezarliktaki-turk-bayraklarinin-sokulmesine-iliskin-aciklama-1068246359.html
Hatay Valiliği'nden mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama
Hatay Valiliği'nden mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama
Hatay Valiliği, depremlerin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T17:25+0300
2023-03-14T17:25+0300
2023-03-14T17:25+0300
politika
hatay
türk bayrağı
kemal kılıçdaroğlu
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Valilikten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglu-ciftcinin-bankaya-borcu-var-odesin-diyorlar-nasil-odesin-1068231990.html
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hatay, türk bayrağı, kemal kılıçdaroğlu
hatay, türk bayrağı, kemal kılıçdaroğlu
Hatay Valiliği'nden mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama
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Hatay Valiliği, depremlerin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.
Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca, alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."