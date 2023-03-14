Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230314/hatay-valiliginden-mezarliktaki-turk-bayraklarinin-sokulmesine-iliskin-aciklama-1068246359.html
Hatay Valiliği'nden mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama
Hatay Valiliği'nden mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama
Hatay Valiliği, depremlerin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T17:25+0300
2023-03-14T17:25+0300
politika
hatay
türk bayrağı
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067788033_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afecc596c7382b99666e416145c9a6bc.jpg
Valilikten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230314/kilicdaroglu-ciftcinin-bankaya-borcu-var-odesin-diyorlar-nasil-odesin-1068231990.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067788033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fd5f6f7dac1d7ff3f2c53a908dd11d2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, türk bayrağı, kemal kılıçdaroğlu
hatay, türk bayrağı, kemal kılıçdaroğlu

Hatay Valiliği'nden mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesine ilişkin açıklama

17:25 14.03.2023
© AAHatay Valiliği
Hatay Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Hatay Valiliği, depremlerin ardından Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesince Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.
Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca, alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır."
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Depremzedelere sözümdür, evleri teslim edip 5 kuruş almayacağız
14:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала