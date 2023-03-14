Hande Fırat: AK Parti’nin içindeki özellikle kadın vekiller 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına karşı

"AK Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılması için görüşme yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), AK Parti heyetine talepler dosyası verdi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk’te Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmelerde katılım için talep listesinde 6284 Sayılı Kanun’un kaldırılması talebinin yer aldığını söyledi. Hatta AK Parti’den kendilerine “Hiçbir problem yok” yanıtı verildiğini belirtti. Yeniden Refah Partisi’nin yetkililerini aradım; “Tamamının kaldırılması değil, bazı maddelerde değişiklik yapılması önerildi. Hassasiyetimiz Türk aile yapısının korunması” ifadelerini kullandılar. Bunun dışında D-8’in yeniden canlandırılması gibi önerilerinin olduğunu, ancak bu önerilerin hiçbirinin resmi olarak konuşulmadığını da belirttiler. Yeniden Refah Partisi, kadın kollarından il başkanlarına, tüm yetkili organları topladı. Genel Başkanları Fatih Erbakan hepsinin görüşlerini tek tek dinledi. İttifaka girmek isteyenler de istemeyenler de var. İki güne kadar son kararlarını vermeleri bekleniyor."