Hande Fırat: AK Parti’nin içindeki özellikle kadın vekiller 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına karşı
09:50 14.03.2023 (güncellendi: 09:51 14.03.2023)
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
© Fotoğraf : Twitter
Hande Fırat, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun konusunda AK Parti’nin içindeki özellikle kadın vekillerin tavrının net olduğuna dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi ile görüşmesinin ardından ortaya çıkan 6284 sayılı kanun söylemlerini değerlendirdi.
Fırat bugünkü yazısında süreci şu şekilde özetledi:
"AK Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılması için görüşme yaptığı Yeniden Refah Partisi (YRP), AK Parti heyetine talepler dosyası verdi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk’te Cumhur İttifakı ile yapılan görüşmelerde katılım için talep listesinde 6284 Sayılı Kanun’un kaldırılması talebinin yer aldığını söyledi. Hatta AK Parti’den kendilerine “Hiçbir problem yok” yanıtı verildiğini belirtti. Yeniden Refah Partisi’nin yetkililerini aradım; “Tamamının kaldırılması değil, bazı maddelerde değişiklik yapılması önerildi. Hassasiyetimiz Türk aile yapısının korunması” ifadelerini kullandılar. Bunun dışında D-8’in yeniden canlandırılması gibi önerilerinin olduğunu, ancak bu önerilerin hiçbirinin resmi olarak konuşulmadığını da belirttiler. Yeniden Refah Partisi, kadın kollarından il başkanlarına, tüm yetkili organları topladı. Genel Başkanları Fatih Erbakan hepsinin görüşlerini tek tek dinledi. İttifaka girmek isteyenler de istemeyenler de var. İki güne kadar son kararlarını vermeleri bekleniyor."
Hande Fırat AK Parti'nin bakış açısının net olduğunu belirtti ve ekledi:
"Aslında AK Parti’nin bakış açısını başta özetledim. AK Parti’nin içindeki özellikle kadın vekiller, kanunun kaldırılmasına da değişiklik yapılmasına da karşı. AK Partili yetkililer, “Sadece dosya alındı, taleplere evet denilmedi. Bu talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda ele alınacak” dediler. Ancak konuştuğum hemen herkes Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine ilişkin 6284 Sayılı Kanun’dan geri adım atılmasının mümkün olmayacağını söyledi."