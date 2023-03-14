https://sputniknews.com.tr/20230314/guney-korede-calisma-saatini-69a-cikarilmasi-plani-devlet-baskani-yeniden-gozden-gecirin-dedi-1068244594.html

Güney Kore'de çalışma saatini 69'a çıkarılması planı: Devlet Başkanı 'Yeniden gözden geçirin' dedi

Güney Kore'de çalışma saatini 69'a çıkarılması planı: Devlet Başkanı 'Yeniden gözden geçirin' dedi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, haftada 52 saatlik çalışma sistemine ilişkin önerilen reformun gözden geçirilmesi talimatı verdi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T17:16+0300

2023-03-14T17:16+0300

2023-03-14T17:16+0300

dünya

güney kore

çalışma

mesai

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068244729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e297e3fdfd5858ee4c15c3c9371e274c.jpg

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı, şirketlerin haftalık ortalama çalışma süresini 52 saat, haftalık maksimum çalışma süresini 69 saate çıkarmalarını öngören teklifin gözden geçirilmesini istedi. Haziran-temmuz aylarında onaylanmak üzere Ulusal Meclis'e gönderilmesi planlanan teklife ilişkin açıklama yapan Yoon, reform teklifinin özellikle genç neslin talepleri dikkate alınarak yeniden incelenmesi talimatı verdi. Başbakan Han Duck-soo, Yoon'un talimatının önerilen çalışma sistemini tamamen yeniden gözden geçirme anlamına gelmediğini söyledi. Han, genç nesil için yararlı olduğunu belirttiği teklifin genel çerçevesinde hiçbir şeyin değişmediğini aktardı. Güney Kore’de geçen hafta, yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü sorununu dengelemek için söz konusu reform teklifi açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230313/diger-ulkeler-haftada-4-gune-gecerken-guney-kore-calisma-saatini-52den-69a-cikarmayi-tartisiyor-1068203327.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, çalışma, mesai