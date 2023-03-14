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https://sputniknews.com.tr/20230314/guney-korede-calisma-saatini-69a-cikarilmasi-plani-devlet-baskani-yeniden-gozden-gecirin-dedi-1068244594.html
Güney Kore'de çalışma saatini 69'a çıkarılması planı: Devlet Başkanı 'Yeniden gözden geçirin' dedi
Güney Kore'de çalışma saatini 69'a çıkarılması planı: Devlet Başkanı 'Yeniden gözden geçirin' dedi
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, haftada 52 saatlik çalışma sistemine ilişkin önerilen reformun gözden geçirilmesi talimatı verdi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T17:16+0300
2023-03-14T17:16+0300
dünya
güney kore
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Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı, şirketlerin haftalık ortalama çalışma süresini 52 saat, haftalık maksimum çalışma süresini 69 saate çıkarmalarını öngören teklifin gözden geçirilmesini istedi. Haziran-temmuz aylarında onaylanmak üzere Ulusal Meclis'e gönderilmesi planlanan teklife ilişkin açıklama yapan Yoon, reform teklifinin özellikle genç neslin talepleri dikkate alınarak yeniden incelenmesi talimatı verdi. Başbakan Han Duck-soo, Yoon'un talimatının önerilen çalışma sistemini tamamen yeniden gözden geçirme anlamına gelmediğini söyledi. Han, genç nesil için yararlı olduğunu belirttiği teklifin genel çerçevesinde hiçbir şeyin değişmediğini aktardı. Güney Kore’de geçen hafta, yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü sorununu dengelemek için söz konusu reform teklifi açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/diger-ulkeler-haftada-4-gune-gecerken-guney-kore-calisma-saatini-52den-69a-cikarmayi-tartisiyor-1068203327.html
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güney kore, çalışma, mesai

Güney Kore'de çalışma saatini 69'a çıkarılması planı: Devlet Başkanı 'Yeniden gözden geçirin' dedi

17:16 14.03.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, haftada 52 saatlik çalışma sistemine ilişkin önerilen reformun gözden geçirilmesi talimatı verdi.
Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı, şirketlerin haftalık ortalama çalışma süresini 52 saat, haftalık maksimum çalışma süresini 69 saate çıkarmalarını öngören teklifin gözden geçirilmesini istedi.
Haziran-temmuz aylarında onaylanmak üzere Ulusal Meclis'e gönderilmesi planlanan teklife ilişkin açıklama yapan Yoon, reform teklifinin özellikle genç neslin talepleri dikkate alınarak yeniden incelenmesi talimatı verdi.
Başbakan Han Duck-soo, Yoon'un talimatının önerilen çalışma sistemini tamamen yeniden gözden geçirme anlamına gelmediğini söyledi.
Han, genç nesil için yararlı olduğunu belirttiği teklifin genel çerçevesinde hiçbir şeyin değişmediğini aktardı.
Güney Kore’de geçen hafta, yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü sorununu dengelemek için söz konusu reform teklifi açıklanmıştı.
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
DÜNYA
Diğer ülkeler haftada 4 güne geçerken Güney Kore, çalışma saatini 52'den 69'a çıkarmayı tartışıyor
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