https://sputniknews.com.tr/20230314/galatasaray-besiktasin-rekorunu-gecti-1068288675.html

Galatasaray, Beşiktaş’ın rekorunu geçti

Galatasaray, Beşiktaş’ın rekorunu geçti

Spor Toto Süper Lig’in 25. Haftasında lider Galatasaray, Karadeniz ekibi Trabzonspor ve Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş rakiplerini geçmeye başarıp 3’er... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T21:46+0300

2023-03-14T21:46+0300

2023-03-15T14:02+0300

veri maç

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vincent aboubakar

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futbol

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Galatasaray, Beşiktaş’ın rekorunu geçti Galatasaray, Beşiktaş’ın rekorunu geçti

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında futbol gündemindeki önemli başlıklar değerlendirildi.Galatasaray, Beşiktaş’ın rekorunu geçtiSüper Lig’de Galatasaray fırtınası esmeye devam ediyor. Kendi evinde Kasımpaşa’yı ağırlayan Cimbom, teknik direktörlüğünü eski futbolcusu Selçuk İnan’ın yaptığı İstanbul ekibini 1-0 ile geçti. Maçtaki tek gol yeni transfer Nicolo Zaniolo’dan geldi. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 14. maçını da kazanarak 1959-60 sezonunda Beşiktaş'a ait olan rekoru kırdı ve puanını 60'a yükseltti. Bu tarihi başarıdan sonra Okan Buruk’un öğrencileri gözünü Fenerbahçe’nin rekoruna dikti. Sarı-lacivertliler 1962'de İstanbul takımlarıyla oynadığı 9 karşılaşmayı kazanmıştı. Aslan, Kasımpaşa'yı mağlup ederek bu rekoru egale etti. Galatasaray eğer VavaCars Fatih Karagümrük'ü de yenerse Fenerbahçe'nin rekorunu da kıracak.Aboubakar yıldızlaştıHaftanın en zorlu maçı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı. Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ve 3 maçtır yenemediği rakibi karşısındaki galibiyet hasretini de noktaladı. İlk yarıda Adnan Januzaj'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Başakşehir karşısında Vincent Aboubakar 1 gol, 1 asist ile yıldızlaştı. Kara Kartal’ın sol beki Arthur Masuaku da çizdiği başarılı grafikle maça damga vuran isimlerin başında geldi. Gol atma başarısı gösteren Demokratik Kongolu futbolcu ayrıca 4 dribbling, 9 top kazanma, 6 pas arası, 7 araya girme, 11 kazanılan ikili mücadele ve 56 isabetli pas gibi dikkat çekici performanslara imza attı.Bordo mavili takımda stoper golleriTrabzonspor ise sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü Badou Ndiaye attı. Adana Demirspor'da Belhanda 22. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bordo mavili takımda stoper mevkisinde yer alan futbolcular attıkları gollerle santraforları aratmadı. Bu sezon Umut Bozok 3, Maxi Gomez 4 kez olmak üzere toplam 7 gol atarken defans hattında görev yapan Marc Bartra 3, Vitor Hugo ve Stefano Denswil de birer golle toplamda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

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2023

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