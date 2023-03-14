https://sputniknews.com.tr/20230314/fransiz-siyasetci-asselineau-batinin-sorumsuzlugu-tum-dunyayi-ona-karsi-birlestirecek-1068211615.html

Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek

Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek

Fransız siyasetçi Asselineau’ya göre, Batı siyasetçilerinin ve medyasının eylemleri, tüm dünyanın Batı’ya karşı birleşmesine yol açacak. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T01:56+0300

2023-03-14T01:56+0300

2023-03-14T01:56+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Twitter paylaşımında, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesini değerlendirdi.Asselineau, “İnsanoğlu iki asır sonra hâlâ yaşıyor olursa, o zaman 2223’ün tarihçileri, zamanımızın siyasi liderlerinin ve Batı’nın büyük medya organlarının sorumsuzluğu karşısında şaşkına dönecek. Kibirleri ve körlükleriyle tüm dünyayı Batı’ya karşı birleştirecekler” diye yazdı.Fransız siyasetçiye göre, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesi, “ABD’nin yaptırımlarına sert yanıt” oldu.

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