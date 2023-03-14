https://sputniknews.com.tr/20230314/fransiz-siyasetci-asselineau-batinin-sorumsuzlugu-tum-dunyayi-ona-karsi-birlestirecek-1068211615.html
Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek
Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek
Fransız siyasetçi Asselineau’ya göre, Batı siyasetçilerinin ve medyasının eylemleri, tüm dünyanın Batı’ya karşı birleşmesine yol açacak. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T01:56+0300
2023-03-14T01:56+0300
2023-03-14T01:56+0300
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Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Twitter paylaşımında, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesini değerlendirdi.Asselineau, “İnsanoğlu iki asır sonra hâlâ yaşıyor olursa, o zaman 2223’ün tarihçileri, zamanımızın siyasi liderlerinin ve Batı’nın büyük medya organlarının sorumsuzluğu karşısında şaşkına dönecek. Kibirleri ve körlükleriyle tüm dünyayı Batı’ya karşı birleştirecekler” diye yazdı.Fransız siyasetçiye göre, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesi, “ABD’nin yaptırımlarına sert yanıt” oldu.
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Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek
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Fransız siyasetçi Asselineau’ya göre, Batı siyasetçilerinin ve medyasının eylemleri, tüm dünyanın Batı’ya karşı birleşmesine yol açacak.
Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Twitter paylaşımında, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesini değerlendirdi.
Asselineau, “İnsanoğlu iki asır sonra hâlâ yaşıyor olursa, o zaman 2223’ün tarihçileri, zamanımızın siyasi liderlerinin ve Batı’nın büyük medya organlarının sorumsuzluğu karşısında şaşkına dönecek. Kibirleri ve körlükleriyle tüm dünyayı Batı’ya karşı birleştirecekler” diye yazdı.
Fransız siyasetçiye göre, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesi, “ABD’nin yaptırımlarına sert yanıt” oldu.