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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/fransiz-siyasetci-asselineau-batinin-sorumsuzlugu-tum-dunyayi-ona-karsi-birlestirecek-1068211615.html
Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek
Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek
Fransız siyasetçi Asselineau’ya göre, Batı siyasetçilerinin ve medyasının eylemleri, tüm dünyanın Batı’ya karşı birleşmesine yol açacak. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T01:56+0300
2023-03-14T01:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Twitter paylaşımında, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesini değerlendirdi.Asselineau, “İnsanoğlu iki asır sonra hâlâ yaşıyor olursa, o zaman 2223’ün tarihçileri, zamanımızın siyasi liderlerinin ve Batı’nın büyük medya organlarının sorumsuzluğu karşısında şaşkına dönecek. Kibirleri ve körlükleriyle tüm dünyayı Batı’ya karşı birleştirecekler” diye yazdı.Fransız siyasetçiye göre, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesi, “ABD’nin yaptırımlarına sert yanıt” oldu.
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Fransız siyasetçi Asselineau: Batı’nın sorumsuzluğu tüm dünyayı ona karşı birleştirecek

01:56 14.03.2023
© AFP 2023 / JACQUES DEMARTHONFrancois Asselineau
Francois Asselineau - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / JACQUES DEMARTHON
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Fransız siyasetçi Asselineau’ya göre, Batı siyasetçilerinin ve medyasının eylemleri, tüm dünyanın Batı’ya karşı birleşmesine yol açacak.
Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Twitter paylaşımında, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesini değerlendirdi.
Asselineau, “İnsanoğlu iki asır sonra hâlâ yaşıyor olursa, o zaman 2223’ün tarihçileri, zamanımızın siyasi liderlerinin ve Batı’nın büyük medya organlarının sorumsuzluğu karşısında şaşkına dönecek. Kibirleri ve körlükleriyle tüm dünyayı Batı’ya karşı birleştirecekler” diye yazdı.
Fransız siyasetçiye göre, Çin Savunma Bakanlığı görevine Li Şangfu’nun getirilmesi, “ABD’nin yaptırımlarına sert yanıt” oldu.
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