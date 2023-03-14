https://sputniknews.com.tr/20230314/finans-uzmanlari-10-abd-bankasi-daha-iflas-edebilir-1068217027.html
Finans uzmanları: 10 ABD bankası daha iflas edebilir
Finans uzmanları: 10 ABD bankası daha iflas edebilir
ABD’de 72 saat içinde iki bankaya art arda kayyum atanması, piyasalara “domino etkisi” korkusu yaşatıyor. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan finans... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T10:03+0300
2023-03-14T10:03+0300
2023-03-14T10:22+0300
ekonomi
abd
abd
banka
iflas
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Herkes aynı soruya cevap arıyor: “Mevcut, 2008 global bankacılık krizine döner mi?” Beyaz Saray’ın ekonomi kurmayları toplantı üzerine toplantı yaparken; Amerika Merkez Bankası (Fed) SVB’nin müşterilerine ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak SVB’deki mevduatların yüzde 85’i sigortasızdı. Üstelik SVB, “sigortasız mevduat”ta tek banka değil.Dünya Gazetesi’nden Emre Ergül'e konuşan uluslararası finans uzmanları, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) 2022 yıl sonu raporuna dikkat çekiyor.“Sigortalanmamış mevduatlar ne kadar yüksekse durum o kadar kötü” diyen uzmanlar, kayyum atanan Signature Bank’e dikkat çekti. Kendilerini 2022 sonu itibarıyla “güçlü” ilan eden SB’nin hisseleri geçtimiz perşembe yüzde 12, cuma günü de yüzde 24 çakıldı.Dün sabah da kayyum haberi geldi. Raporlara göre, SB’nin de sigortasız mevduat oranı yüzde 89.7. Bu durumda olup risk taşıyan 10 banka daha bulunuyor. Uzmanlar “Rakamlar kötü ama yine de bankaların tehlikede olduğu, batacakları ya da büyük kayıplar verecekleri anlamına gelmez” diye temkinli konuştu.Habere göre iflas riski taşıyan 10 banka şöyle:
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abd, abd, banka, iflas
Finans uzmanları: 10 ABD bankası daha iflas edebilir
10:03 14.03.2023 (güncellendi: 10:22 14.03.2023) Abone ol
ABD’de 72 saat içinde iki bankaya art arda kayyum atanması, piyasalara “domino etkisi” korkusu yaşatıyor. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan finans uzmanları, 10 ABD bankasının daha iflas edebileceğine dikkat çekti.
Herkes aynı soruya cevap arıyor: “Mevcut, 2008 global bankacılık krizine döner mi?” Beyaz Saray’ın ekonomi kurmayları toplantı üzerine toplantı yaparken; Amerika Merkez Bankası (Fed) SVB’nin müşterilerine ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak SVB’deki mevduatların yüzde 85’i sigortasızdı. Üstelik SVB, “sigortasız mevduat”ta tek banka değil.
Dünya Gazetesi’nden Emre Ergül'e konuşan
uluslararası finans uzmanları, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) 2022 yıl sonu raporuna dikkat çekiyor.
“Sigortalanmamış mevduatlar ne kadar yüksekse durum o kadar kötü” diyen uzmanlar, kayyum atanan Signature Bank’e dikkat çekti. Kendilerini 2022 sonu itibarıyla “güçlü” ilan eden SB’nin hisseleri geçtimiz perşembe yüzde 12, cuma günü de yüzde 24 çakıldı.
Dün sabah da kayyum haberi geldi. Raporlara göre, SB’nin de sigortasız mevduat oranı yüzde 89.7. Bu durumda olup risk taşıyan 10 banka daha bulunuyor. Uzmanlar “Rakamlar kötü ama yine de bankaların tehlikede olduğu, batacakları ya da büyük kayıplar verecekleri anlamına gelmez” diye temkinli konuştu.
Habere göre iflas riski taşıyan 10 banka şöyle:
First Republic (Kaliforniya)
Ally Financial (Delaware)
Dime Community (New York)
Pacific Premier (Kaliforniya)