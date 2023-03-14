https://sputniknews.com.tr/20230314/fenerbahce-sevilla-macini-michael-oliver-yonetecek-1068239763.html

Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek

Fenerbahçe-Sevilla maçını Michael Oliver yönetecek

Fenerbahçe-Sevilla maçında İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T15:42+0300

2023-03-14T15:42+0300

2023-03-14T15:42+0300

spor

fenerbahçe

sevilla

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Fenerbahçe'nin Sevilla'yla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.Ülker Stadyumu'nda 16 Mart Perşembe saat 20.45'te oynanacak mücadelenin hakem ekibi de UEFA tarafından açıklandı.Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Stuart Attwell ile David Coote görev alacak.

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fenerbahçe, sevilla