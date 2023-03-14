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Eve giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı
Eve giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı
Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:57+0300
2023-03-14T17:00+0300
türkiye
yarasa
ısırma
iğdır
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Iğdır'da iddiaya göre dün akşam evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı. Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E.D., hayvanın yarasa olduğunu anladı. Aile, çocukları K.A.D. ve Ş.E.D.'yi kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı. Aile, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220402/yasli-ciftin-evine-giren-cuce-yarasa-koruma-altina-alindi--1055257748.html
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yarasa, ısırma, iğdır
yarasa, ısırma, iğdır

Eve giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı

16:57 14.03.2023 (güncellendi: 17:00 14.03.2023)
© İHAEve giren yarasa
Eve giren yarasa - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA
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Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.
Iğdır'da iddiaya göre dün akşam evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı. Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E.D., hayvanın yarasa olduğunu anladı.
© İHAIğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.
Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.
© İHA
Aile, çocukları K.A.D. ve Ş.E.D.'yi kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı. Aile, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Yarasa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
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