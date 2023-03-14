https://sputniknews.com.tr/20230314/eve-giren-yarasa-iki-cocugun-kulagini-isirdi-1068244239.html
Eve giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı
Eve giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı
Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:57+0300
2023-03-14T16:57+0300
2023-03-14T17:00+0300
türkiye
yarasa
ısırma
iğdır
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Iğdır'da iddiaya göre dün akşam evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı. Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E.D., hayvanın yarasa olduğunu anladı. Aile, çocukları K.A.D. ve Ş.E.D.'yi kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı. Aile, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220402/yasli-ciftin-evine-giren-cuce-yarasa-koruma-altina-alindi--1055257748.html
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yarasa, ısırma, iğdır
Eve giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı
16:57 14.03.2023 (güncellendi: 17:00 14.03.2023) Abone ol
Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa, küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.
Iğdır'da iddiaya göre dün akşam evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan aile, gece saatlerinde birisi 2 yaşında, diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı. Evin lambasını yakan aile, oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E.D., hayvanın yarasa olduğunu anladı.
Aile, çocukları K.A.D. ve Ş.E.D.'yi kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı. Aile, daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi.
Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.