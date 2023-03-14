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https://sputniknews.com.tr/20230314/eski-esini-yaralayip-kayinvalidesini-olduren-damat-tutuklandi-1068222061.html
Eski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
Eski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini silahla yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi tutuklandı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T11:50+0300
2023-03-14T11:50+0300
yaşam
kadın cinayetleri
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Eski eşi S.G’yi silahla yaralayan, kayınvalidesi A.G’yi öldüren D.Y’nin polise teslim olmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kayınvalidesinin Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki evine giden D.Y, burada eski eşi S.G. ve kayınvalidesi A.G. ile tartıştıktan sonra her ikisini de tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, ağır yaralanan A.G. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
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kadın cinayetleri
kadın cinayetleri

Eski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı

11:50 14.03.2023
© İHAEski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
Eski eşini yaralayıp kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini silahla yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi tutuklandı.
Eski eşi S.G’yi silahla yaralayan, kayınvalidesi A.G’yi öldüren D.Y’nin polise teslim olmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kayınvalidesinin Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki evine giden D.Y, burada eski eşi S.G. ve kayınvalidesi A.G. ile tartıştıktan sonra her ikisini de tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçmıştı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.G'yi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmış, ağır yaralanan A.G. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
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