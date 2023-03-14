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https://sputniknews.com.tr/20230314/eski-brezilya-lideri-bolsonaro-suudi-mucevherleriyle-ilgili-ifade-verecek-1068233245.html
Eski Brezilya lideri Bolsonaro 'Suudi mücevherleriyle' ilgili ifade verecek
Eski Brezilya lideri Bolsonaro 'Suudi mücevherleriyle' ilgili ifade verecek
Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3.2 milyon dolarlık... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T14:25+0300
2023-03-14T14:25+0300
dünya
brezilya
jair bolsonaro
suudi arabistan
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ifade
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Dino, yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ifadeye çağırılacağını söyledi ancak ifade tarihine dair bilgi paylaşmadı. Bakan Dino, "Eski Devlet Başkanı ifadeye çağırılacak. Gelmezse uluslararası işbirliği mekanizmalarının devreye girebileceği yeni bir durum gelişebilir" dedi. Beyan edilmeyen mücevherlere dair soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Dino, "Dinlenen başka kişiler ve tanıklar var. Kendisi dinlenmeden de soruşturma tamamlanabilir ama umarım gelir ve ifadesini verir" diye konuştu. Dino, soruşturma kapsamında çok sayıda fotoğraf, video ve delilin bulunduğuna dikkati çekti. Değeri 3.2 milyon doları bulan mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı. Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.
brezilya
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brezilya, jair bolsonaro, suudi arabistan, hediye, ifade
brezilya, jair bolsonaro, suudi arabistan, hediye, ifade

Eski Brezilya lideri Bolsonaro 'Suudi mücevherleriyle' ilgili ifade verecek

14:25 14.03.2023
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDTJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / ROBERTO SCHMIDT
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Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde ortaya çıkan beyan edilmemiş 3.2 milyon dolarlık mücevherlerle ilgili ifadeye çağırılacağını açıkladı.
Dino, yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun ifadeye çağırılacağını söyledi ancak ifade tarihine dair bilgi paylaşmadı.
Bakan Dino, "Eski Devlet Başkanı ifadeye çağırılacak. Gelmezse uluslararası işbirliği mekanizmalarının devreye girebileceği yeni bir durum gelişebilir" dedi.
Beyan edilmeyen mücevherlere dair soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Dino, "Dinlenen başka kişiler ve tanıklar var. Kendisi dinlenmeden de soruşturma tamamlanabilir ama umarım gelir ve ifadesini verir" diye konuştu. Dino, soruşturma kapsamında çok sayıda fotoğraf, video ve delilin bulunduğuna dikkati çekti.
Değeri 3.2 milyon doları bulan mücevherlere, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'nda Bolsonaro'nun ekibinden birinin sırt çantasında rastlanmıştı.
Bolsonaro ise avukatı Frederick Wassef aracılığıyla söz konusu mücevherlerin bildirildiği ve konuya dair herhangi bir usulsüzlük olmadığı savunmasında bulunmuştu.
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