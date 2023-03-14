https://sputniknews.com.tr/20230314/erdogan-girisimcilerimizden-ellerindeki-imkanlari-depremzedeler-icin-seferber-etmelerini-bekliyoruz-1068221655.html

Erdoğan: Girişimcilerimizden ellerindeki imkanları depremzedeler için seferber etmelerini bekliyoruz

Erdoğan: Girişimcilerimizden ellerindeki imkanları depremzedeler için seferber etmelerini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Girişimcilerimizden hem iş yerlerine, fabrikalarına, ekmek teknelerine sahip çıkmalarını hem de ellerindeki tüm imkanları... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T11:43+0300

2023-03-14T11:43+0300

2023-03-14T11:43+0300

türkiye

türkiye

recep tayyip erdoğan

depremzede

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Grubu Vakfınca 26'ncısı düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajı AK Parti İstanbul Milletvekili ve Marmara Grubu Vakfı Avrasya Ekonomi Zirveleri Genel Koordinatörü Şamil Ayrım tarafından okundu.Mesajında, zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından zirveye teşrif eden tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum" değerlendirmesini yaptı.Erdoğan, zirvenin, millet olarak insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle sarsıldığımız bir dönemde gerçekleştiğini dile getirerek şöyle devam etti:'Bu ağır imtihanın üstesinden alnımızın akıyla geleceğimize inanıyorum'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl içerisinde altyapısı ve üstyapısıyla yıkılan tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu süreçte devletin ilgili kurumlarının yanı sıra iş dünyasına da çok önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230313/iletisim-baskani-altun-avrupa-parlamentosunda-konustu-bagiscilar-konferansini-cok-onemsiyoruz-1068199447.html

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