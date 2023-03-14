https://sputniknews.com.tr/20230314/dolar-ve-altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1068215956.html
Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 18,9740 liradan, euro 20,3160 liradan güne başladı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T09:21+0300
2023-03-14T09:21+0300
2023-03-14T09:21+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 18,9720 liradan alınan dolar 18,9740 liradan satılıyor. 20,3140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3160 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18,9750 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3680 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 165 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 888 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 525 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1911 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 80.12 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.12 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.323 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/dolar-ve-altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1068168671.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 18,9740 liradan, euro 20,3160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,9720 liradan alınan dolar 18,9740 liradan satılıyor. 20,3140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3160 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,9750 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3680 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 165 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 888 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 525 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1911 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 80.12 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.12 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.323 puandan başladı.