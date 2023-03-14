Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Bazıları gibi tıp okuyup inşaat yapmıyorum

© İHA Müteahhitlerin ofis yerine işlerinin başında beklemesi gerektiğine vurgu yapan Kırma, "Binanın zemin etüdü yapılırken sondaj yapılırken de başlarında bekledim. Binanın dış cephesi ve iç cephesinde, kirişlerde veya kolonlarda çatlak yoktur. Ben Fahri Kayahan Bulvarı’nda da 10 katlı bina yaptım. Ev sahipleriyle ve yönetici ile depremden sonra görüştüm, o bina da sağlam. Bir müteahhit eğer iş yapıyorsa ofiste değil inşaatın başında olursa bence o bina yıkılmaz” diye konuştu.