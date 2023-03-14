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Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Bazıları gibi tıp okuyup inşaat yapmıyorum
Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Bazıları gibi tıp okuyup inşaat yapmıyorum
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da yaptığı binalar hasar almayan Müteahhit Murat Kırma, binaların sağlam olması için dikkat edilmesi gereken... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
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fotoğraf, фото, deprem, kahramanmaraş, müteahhit
fotoğraf, фото, deprem, kahramanmaraş, müteahhit

Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Bazıları gibi tıp okuyup inşaat yapmıyorum

13:57 14.03.2023 (güncellendi: 14:06 14.03.2023)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’da yaptığı binalar hasar almayan Müteahhit Murat Kırma, binaların sağlam olması için dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.
© İHAKahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan illerden Malatya’da 131 bin 991 binadan 32 bin 195’inin, 372 bin 321 bağımsız bölümden 90 bin 347’sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirtildi.
Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Ofiste değil inşaatın başında olmalıyız - Sputnik Türkiye
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© İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan illerden Malatya’da 131 bin 991 binadan 32 bin 195’inin, 372 bin 321 bağımsız bölümden 90 bin 347’sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirtildi.
© İHAMalatya’da yeni yapılan binaların birçoğunda ağır hasar oluşurken yaptığı binanın sağlam olduğunu, binada çizik dahi oluşmadığını ifade eden Malatyalı Müteahhit Murat Kırma, uzun süre inşaat işiyle uğraştığını ve bina yapımının her aşamasını takip ettiğini söyledi. Kırma, “Binanın sağlam olması için zamanında ve düzenli sulama yapıyoruz. Betoncu betonu dökerken, demirci demiri bağlarken, kalıp takılırken ve kara sıva yapılırken başlarında bekliyorum. Eksik demir atılmaması, bana göre işini gününde takip ederseniz herhangi bina yıkılmaz” dedi.
Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Ofiste değil inşaatın başında olmalıyız - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Malatya’da yeni yapılan binaların birçoğunda ağır hasar oluşurken yaptığı binanın sağlam olduğunu, binada çizik dahi oluşmadığını ifade eden Malatyalı Müteahhit Murat Kırma, uzun süre inşaat işiyle uğraştığını ve bina yapımının her aşamasını takip ettiğini söyledi. Kırma, “Binanın sağlam olması için zamanında ve düzenli sulama yapıyoruz. Betoncu betonu dökerken, demirci demiri bağlarken, kalıp takılırken ve kara sıva yapılırken başlarında bekliyorum. Eksik demir atılmaması, bana göre işini gününde takip ederseniz herhangi bina yıkılmaz” dedi.
© İHADepremden sonra, yaptığı binalarda çizik oluşmadığını ve depremden önce duvara yaslanan camların dahi kırılmadığına dikkat çeken Kırma, "İnşaatımızı yaparken başından beri taşeron ekibiyle beraberim. Binamda herhangi bir çatlak sıkıntı yok. Depremlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığından gelen ekip binayı hasarsız olarak belirledi. Ben kolonlarda 14’lük demir kullandım. Projeye göre her şeyi uygun yaptık herhangi bir eksiğimiz yoktur. Depremden önce kapılar takılırken artan camları dükkanda duvara yaslamıştık o camlar dahi yerinde oynamamış” ifadelerine yer verdi.
Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Ofiste değil inşaatın başında olmalıyız - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Depremden sonra, yaptığı binalarda çizik oluşmadığını ve depremden önce duvara yaslanan camların dahi kırılmadığına dikkat çeken Kırma, "İnşaatımızı yaparken başından beri taşeron ekibiyle beraberim. Binamda herhangi bir çatlak sıkıntı yok. Depremlerden sonra Çevre Şehircilik Bakanlığından gelen ekip binayı hasarsız olarak belirledi. Ben kolonlarda 14’lük demir kullandım. Projeye göre her şeyi uygun yaptık herhangi bir eksiğimiz yoktur. Depremden önce kapılar takılırken artan camları dükkanda duvara yaslamıştık o camlar dahi yerinde oynamamış” ifadelerine yer verdi.
© İHAMüteahhitlerin ofis yerine işlerinin başında beklemesi gerektiğine vurgu yapan Kırma, "Binanın zemin etüdü yapılırken sondaj yapılırken de başlarında bekledim. Binanın dış cephesi ve iç cephesinde, kirişlerde veya kolonlarda çatlak yoktur. Ben Fahri Kayahan Bulvarı’nda da 10 katlı bina yaptım. Ev sahipleriyle ve yönetici ile depremden sonra görüştüm, o bina da sağlam. Bir müteahhit eğer iş yapıyorsa ofiste değil inşaatın başında olursa bence o bina yıkılmaz” diye konuştu.
Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Ofiste değil inşaatın başında olmalıyız - Sputnik Türkiye
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© İHA
Müteahhitlerin ofis yerine işlerinin başında beklemesi gerektiğine vurgu yapan Kırma, "Binanın zemin etüdü yapılırken sondaj yapılırken de başlarında bekledim. Binanın dış cephesi ve iç cephesinde, kirişlerde veya kolonlarda çatlak yoktur. Ben Fahri Kayahan Bulvarı’nda da 10 katlı bina yaptım. Ev sahipleriyle ve yönetici ile depremden sonra görüştüm, o bina da sağlam. Bir müteahhit eğer iş yapıyorsa ofiste değil inşaatın başında olursa bence o bina yıkılmaz” diye konuştu.
© İHAİnşaat işlerinde çekirdekten yetiştiğini ve inşaat yapımında her aşamayı bildiğini vurgulayan Kırma, “Ben 43 yaşındayım 20 yaşımdan beri inşaat sektörünün içindeyim. İnşaatın her aşamasını biliyorum. Demir, kalıp, duvar, beton, statik, mimarinin tamamını biliyorum. Ben çekirdekten yetişmeyim. Bazıları gibi tıp okuyup inşaat yapmıyorum” dedi.
Depremde çatlak dahi oluşmayan binanın müteahhidi: Ofiste değil inşaatın başında olmalıyız - Sputnik Türkiye
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© İHA
İnşaat işlerinde çekirdekten yetiştiğini ve inşaat yapımında her aşamayı bildiğini vurgulayan Kırma, “Ben 43 yaşındayım 20 yaşımdan beri inşaat sektörünün içindeyim. İnşaatın her aşamasını biliyorum. Demir, kalıp, duvar, beton, statik, mimarinin tamamını biliyorum. Ben çekirdekten yetişmeyim. Bazıları gibi tıp okuyup inşaat yapmıyorum” dedi.
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