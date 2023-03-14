https://sputniknews.com.tr/20230314/deprem-sorusturmalarinda-tutuklu-sayisi-279a-yukseldi-1068240347.html
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 279 olarak açıklandı
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 279 olarak açıklandı
Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturma... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:49+0300
2023-03-14T15:49+0300
2023-03-14T16:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
soruşturma
tutuklama
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da çok sayıda bina yıkıldı.Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı.Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 1184 şüpheli tespit edildi. 103 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 279 kişi tutuklandı, 375 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.261 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 91 şüpheli için gözaltı talimatı verildi. Belirlenen şüphelilerden 22'sinin yurt dışında olduğu, 51'inin ise öldüğü tespit edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, soruşturma, tutuklama
deprem, soruşturma, tutuklama
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 279 olarak açıklandı
15:49 14.03.2023 (güncellendi: 16:15 14.03.2023) Abone ol
Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 279 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş ile birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da çok sayıda bina yıkıldı.
Yıkılan ve imara aykırı değişiklik saptanan binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı.
Şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 1184 şüpheli tespit edildi. 103 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 279 kişi tutuklandı, 375 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
261 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 91 şüpheli için gözaltı talimatı verildi. Belirlenen şüphelilerden 22'sinin yurt dışında olduğu, 51'inin ise öldüğü tespit edildi.