https://sputniknews.com.tr/20230314/dask-tazminatlari-33-milyar-tlyi-asti-1068216168.html
DASK tazminatları 3.3 milyar TL’yi aştı
DASK tazminatları 3.3 milyar TL’yi aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ödenen tazminat tutarının 3.3 milyar TL’yi aştığını açıkladı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T09:38+0300
2023-03-14T09:38+0300
2023-03-14T09:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
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DASK’tan yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
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türkiye, deprem, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
türkiye, deprem, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
DASK tazminatları 3.3 milyar TL’yi aştı
09:38 14.03.2023 (güncellendi: 09:39 14.03.2023) Abone ol
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ödenen tazminat tutarının 3.3 milyar TL’yi aştığını açıkladı.
DASK’tan yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
“Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362.646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3.350.905.169 TL’ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz.”