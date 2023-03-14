DASK tazminatları 3.3 milyar TL’yi aştı

“Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362.646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3.350.905.169 TL’ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz.”