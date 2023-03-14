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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/dask-tazminatlari-33-milyar-tlyi-asti-1068216168.html
DASK tazminatları 3.3 milyar TL’yi aştı
DASK tazminatları 3.3 milyar TL’yi aştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ödenen tazminat tutarının 3.3 milyar TL’yi aştığını açıkladı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
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DASK’tan yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
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türkiye, deprem, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)
türkiye, deprem, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask)

DASK tazminatları 3.3 milyar TL’yi aştı

09:38 14.03.2023 (güncellendi: 09:39 14.03.2023)
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTUDoğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ödenen tazminat tutarının 3.3 milyar TL’yi aştığını açıkladı.
DASK’tan yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
“Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 362.646 ve ödenen tazminat tutarı ise 3.350.905.169 TL’ye ulaştı. DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, en hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz.”
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