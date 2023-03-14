https://sputniknews.com.tr/20230314/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin--washingtonda-abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-ile-gorusecek-1068209464.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşecek
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın salı günü Washington'da bir araya gelecek. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T00:09+0300
2023-03-14T00:09+0300
2023-03-14T00:10+0300
dünya
türkiye
jake sullivan
ibrahim kalın
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile AUKUS anlaşması kapsamında bir araya geleceği toplantı için seyahat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili soru üzerine Sullivan, iki ülkenin NATO'ya üyeliğinin bu yaz yapılacak zirvede güvence altına alınmaması için bir neden olmadığına inandığını söyledi.Sullivan, bu kapsamda sadece Finlandiya ve İsveçli değil Türk yetkililerle de temas halinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.Bu çerçevede salı günü Washington'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir görüşme gerçekleştireceklerini aktaran Sullivan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri dahil Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir dizi meseleyi ele alacaklarını kaydetti.
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türkiye, jake sullivan, ibrahim kalın
türkiye, jake sullivan, ibrahim kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşecek
00:09 14.03.2023 (güncellendi: 00:10 14.03.2023) Abone ol
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın salı günü Washington'da bir araya gelecek.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile AUKUS anlaşması kapsamında bir araya geleceği toplantı için seyahat ettikleri uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili soru üzerine Sullivan, iki ülkenin NATO'ya üyeliğinin bu yaz yapılacak zirvede güvence altına alınmaması için bir neden olmadığına inandığını söyledi.
Sullivan, bu kapsamda sadece Finlandiya ve İsveçli değil Türk yetkililerle de temas halinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bu çerçevede salı günü Washington'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile bir görüşme gerçekleştireceklerini aktaran Sullivan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri dahil Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir dizi meseleyi ele alacaklarını kaydetti.