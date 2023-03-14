Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu

© AA / Raşit Aydoğan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) © AA / Raşit Aydoğan

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YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ödeyeceği ücreti açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 550 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir." dedi.