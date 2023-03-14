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Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ödeyeceği ücreti açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)

Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu

16:42 14.03.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ödeyeceği ücreti açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 550 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir." dedi.
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