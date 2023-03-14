https://sputniknews.com.tr/20230314/cumhurbaskani-adayi-olmanin-ucreti-belli-oldu-1068243164.html
Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu
Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ödeyeceği ücreti açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:42+0300
2023-03-14T16:42+0300
2023-03-14T16:42+0300
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu
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Ayrıntılar geliyor
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların ödeyeceği ücreti açıkladı. Yener, "Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 550 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir." dedi.