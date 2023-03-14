https://sputniknews.com.tr/20230314/chpli-erol-incenin-kilicdaroglu-lehine-adayliktan-cekilmesini-bekliyoruz-1068225834.html
CHP'li Erol: İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz
CHP'li Erol: İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz
Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi seçmesinin ardından konuşan CHP'li Gürsel Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T13:03+0300
2023-03-14T13:03+0300
2023-03-14T13:03+0300
politika
muharrem ince
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV'den İsmail Küçükya'ya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.''Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı" diye konuşan Erol, "Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz" dedi.'Yuvasına geri döner diye bekliyorum'"Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır" diyen Erol, şöyle konuştu:"Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. AK Parti'nin kimlerle ittifak yapacağına dair son gelişmeleri takip ediyoruz. Hiç kimsenin bir araya gelme ihtimali vermediği partiler bir araya geliyor. Biz kendi içimizde yetişen değerimizle neden bir araya gelmeyelim? Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir.14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifaklar arasında yer alıp almayacaklarına yönelik soruya cevap veren İnce şöyle konuşmuştu:"Hiç telaşa gerek yok. Daha 60 gün süre var. Niye baştan beni bir yere yamamaya çalışıyorlar? Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım. Belki ipi ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız, merak etmeyin ama telaş da yapmaya, baskı kurmaya gerek yok."
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muharrem ince, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
muharrem ince, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP'li Erol: İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz
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Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi seçmesinin ardından konuşan CHP'li Gürsel Erol, "Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz" dedi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Halk TV'den İsmail Küçükya'ya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
''Muharrem Bey partinin mutfağından yetişmiş, her türlü görev almış birisi. Gençlik kolu başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği, grup başkanvekilliği, en son cumhurbaşkanı adaylığı" diye konuşan Erol, "Her siyasetçinin kendine göre bir siyaset tarzı olabilir ama Muharrem Bey'in 70 yıllık CHP tarihinde bugüne kadar en yakın iktidar olma sürecinde bu harekete bir olumsuzlukla karşılık vereceğine ihtimal vermiyorum. En büyük güvencemiz genel başkanımızın devlet adamlığı kimliği. Muharrem İnce'nin de sağduyusuna güveniyoruz" dedi.
'Yuvasına geri döner diye bekliyorum'
"Bu konuyla ilgili de mutlaka bir gelişme olacaktır" diyen Erol, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız bir görüşme yapacaklardır. Muharrem Bey'in de bu sürece dahil olacağı kanaatindeyim. Muharrem Bey'in bu sürecin dışında kalacağına ve aleyhine çalışacağına geçmişte almış olduğu CHP kültürü açısından asla ihtimal vermiyorum. AK Parti'nin kimlerle ittifak yapacağına dair son gelişmeleri takip ediyoruz. Hiç kimsenin bir araya gelme ihtimali vermediği partiler bir araya geliyor. Biz kendi içimizde yetişen değerimizle neden bir araya gelmeyelim? Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir.
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifaklar arasında yer alıp almayacaklarına yönelik soruya cevap veren İnce şöyle konuşmuştu:
"Hiç telaşa gerek yok. Daha 60 gün süre var. Niye baştan beni bir yere yamamaya çalışıyorlar? Yapalım kampanyamızı, bir çıkalım. Belki ipi ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız, merak etmeyin ama telaş da yapmaya, baskı kurmaya gerek yok."