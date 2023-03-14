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Bursaspor Başkanı: Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz, taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı
Bursaspor Başkanı: Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz, taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı
Bursaspor Kulübü Başkanı Banaz, 'Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz. Taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı, önceki dönem kulüp başkanı Muşlu bir insan'... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T23:13+0300
2023-03-14T23:13+0300
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amed sportif faaliyetler
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü haftasında oynanan Bursaspor-Amedspor maçında Bursaspor taraftarları faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "beyaz toros" ve "yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartını açmış, Amedsporlu futbolculara saldırılar olmuş ve sahaya bıçak ve mermi gibi yabancı maddeler atılmıştı.Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından Bursaspor’a verilen seyircisiz oynama cezasının dokuz maçtan yedi maça düşürülmesi hakkında açıklamada bulunan Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, "Cezanın bizim nazarımızda karşılığı yok" dedi.'Ne yaşandı da 9 maç gibi orantısız bir ceza verildi?'Konuya ilişkin açıklamada bulunan Banaz, "Söylenecek söz bulamıyoruz. Bursa'da ne yaşandı da 9 maç gibi orantısız bir ceza verildi? Sahaya taraftar girmedi, herhangi bir futbolcunun burnu kanamadı. Hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Takım otobüsüne hiçbir şey olmadı. Sıradan, saha içi olaylar ve tribünde istenmeyen bazı olaylar ama ceza 9 maç. Bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.Cezanın yedi maça indirilmesinin kabul edilemez olduğunu iddia eden Banaz, "Bu sıkıntılı süreçte 6 iç saha maçımız var. Düşme potasının bir tık üzerindeyiz. 6 iç saha maçında taraftarından en büyük desteğinden yoksun bırakılan Bursaspor'a acaba ne yapılmak isteniyor? Öyle bir ceza ki 7-8 ay sonra bile taraftar nasibini alacak. Verilen cezanın bizim nazarımızda karşılığı yok. (Amed Sportif Faaliyetlere verilen ceza) Orada 2 maç ceza verdiysen buradaki rapor oradan bir tık fazla olarak yazılmışsa ikiyle çarparsın. 7 maç nedir?" diye konuştu.'Taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı'Karşılaşmada Bursaspor taraftarları tarafından açılan faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "beyaz toros" ve "yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları hakkında konuşan Banaz, "Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz" dedi."Pankart 1 dakika 36 saniye açık kalıyor. Başka noktaya evrildi bu pankart. Diyarbakır'da açılan pankartları tasvip etmiyorsak bunu da tasvip etmiyoruz. Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz. Bursa, her bölgeden insanın yaşadığı bir küçük Türkiye. Taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı, önceki dönem kulüp başkanı Muşlu bir insan.Bunlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu inanç mozaiğinin içinde ayrışmalara yada farklılaşmalara müsaade etmemiz mümkün değil. Sükunet içinde Bursa'da yaşam sürüyoruz. Bu konuda anlamadan dinlemeden bahsedilen 1 dakika 36 saniyelik görüntüyle Bursaspor camiası üzerinden manipülatif durum tespitleri, yakıştırmalar yapıldı. Ne Bursa şehri nede Bursaspor taraftarı bunu hak etmedi. Biz de orada yaşadığımız hiçbir şeyi tasvip etmiyoruz. Bir tarafta İstiklal Marşı'nı ıslıklayanlar bir tarafta İstiklal Marşı'nı desibel rekoru kırarak okuyanlar. Spor sahaları buraların muhatabı değil."
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bursaspor, amed sportif faaliyetler
bursaspor, amed sportif faaliyetler

Bursaspor Başkanı: Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz, taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı

23:13 14.03.2023
© AABursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında olaylar çıktı.
Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında olaylar çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Bursaspor Kulübü Başkanı Banaz, 'Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz. Taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı, önceki dönem kulüp başkanı Muşlu bir insan' dedi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü haftasında oynanan Bursaspor-Amedspor maçında Bursaspor taraftarları faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "beyaz toros" ve "yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartını açmış, Amedsporlu futbolculara saldırılar olmuş ve sahaya bıçak ve mermi gibi yabancı maddeler atılmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu tarafından Bursaspor’a verilen seyircisiz oynama cezasının dokuz maçtan yedi maça düşürülmesi hakkında açıklamada bulunan Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, "Cezanın bizim nazarımızda karşılığı yok" dedi.

'Ne yaşandı da 9 maç gibi orantısız bir ceza verildi?'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Banaz, "Söylenecek söz bulamıyoruz. Bursa'da ne yaşandı da 9 maç gibi orantısız bir ceza verildi? Sahaya taraftar girmedi, herhangi bir futbolcunun burnu kanamadı. Hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Takım otobüsüne hiçbir şey olmadı. Sıradan, saha içi olaylar ve tribünde istenmeyen bazı olaylar ama ceza 9 maç. Bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cezanın yedi maça indirilmesinin kabul edilemez olduğunu iddia eden Banaz, "Bu sıkıntılı süreçte 6 iç saha maçımız var. Düşme potasının bir tık üzerindeyiz. 6 iç saha maçında taraftarından en büyük desteğinden yoksun bırakılan Bursaspor'a acaba ne yapılmak isteniyor? Öyle bir ceza ki 7-8 ay sonra bile taraftar nasibini alacak. Verilen cezanın bizim nazarımızda karşılığı yok. (Amed Sportif Faaliyetlere verilen ceza) Orada 2 maç ceza verdiysen buradaki rapor oradan bir tık fazla olarak yazılmışsa ikiyle çarparsın. 7 maç nedir?" diye konuştu.

'Taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı'

Karşılaşmada Bursaspor taraftarları tarafından açılan faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "beyaz toros" ve "yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları hakkında konuşan Banaz, "Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz" dedi.
"Pankart 1 dakika 36 saniye açık kalıyor. Başka noktaya evrildi bu pankart. Diyarbakır'da açılan pankartları tasvip etmiyorsak bunu da tasvip etmiyoruz. Irkçılık söylemlerini kabul etmiyoruz. Bursa, her bölgeden insanın yaşadığı bir küçük Türkiye. Taraftar derneğimizin başkanı Diyarbakırlı, önceki dönem kulüp başkanı Muşlu bir insan.
Bunlara kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu inanç mozaiğinin içinde ayrışmalara yada farklılaşmalara müsaade etmemiz mümkün değil. Sükunet içinde Bursa'da yaşam sürüyoruz. Bu konuda anlamadan dinlemeden bahsedilen 1 dakika 36 saniyelik görüntüyle Bursaspor camiası üzerinden manipülatif durum tespitleri, yakıştırmalar yapıldı. Ne Bursa şehri nede Bursaspor taraftarı bunu hak etmedi. Biz de orada yaşadığımız hiçbir şeyi tasvip etmiyoruz. Bir tarafta İstiklal Marşı'nı ıslıklayanlar bir tarafta İstiklal Marşı'nı desibel rekoru kırarak okuyanlar. Spor sahaları buraların muhatabı değil."
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