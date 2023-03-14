https://sputniknews.com.tr/20230314/berd-el-acuz-basladi-kar-yagisi-bekleniyor-1068223817.html
Berd-el Acuz başladı: Kar yağışı bekleniyor
Berd-el Acuz başladı: Kar yağışı bekleniyor
Asıl adı ise Berd-el Acuz olan 'son soğuklar' başladı. Türkiye'ye giriş yapan soğuk ve yağışlı hava kütlesi birçok ilde kar yağışına dönüşecek. Öte yandan... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T12:38+0300
2023-03-14T12:38+0300
2023-03-14T12:41+0300
kar
hava durumu
meteoroloji
yaşam
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Kar yağışları 'kocakarı soğukları', diğer adıyla 'Berd-el Acuz' ile geri dönüyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu olayın her yıl yaşandığı tarih aralığına dikkat çekerek kar yağışı beklenen bölgeleri açıkladı.Buna göre Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken yurdun farklı bölgelerinde ise kar, örtü oluşturacak düzeyde yağacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamasında ise deprem bölgesinde yer alan kimi illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bilgisi yer aldı.Dr. Bozyurt, YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:"Kocakarı soğukları karla geliyor. Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu kez kocakarı soğuklarıyla geliyor. Her sene 11-18 Mart sürecinde kıştan kalan soğuklar olur. Bu soğuklara halk arasında 'kocakarı soğukları' deniyor. Asıl adı ise Berd-el Acuz, yani 'son soğuklar'.Yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pek çok merkezimizde kar yağışını bekliyoruz. İç Anadolu ve kuzey ve iç Ege'de göller bölgesinde kar yağışı olacak fakat çok fazla örtü yapmayacak düzeyde olacak.Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinin özellikle yükseklerinde, Erzurum, Kars, Ardahan'da örtü yapacak düzeyde kar yağacak. Marmara bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz."Meteoroloji: Ülke geneli parçalı bulutluMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu ile İstanbul, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Deprem bölgesinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışYağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı MGM öte yandan Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Mersin, İzmir, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230314/meteorolojiden-toz-tasinimi-uyarisi-1068214342.html
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kar, hava durumu, meteoroloji
kar, hava durumu, meteoroloji
Berd-el Acuz başladı: Kar yağışı bekleniyor
12:38 14.03.2023 (güncellendi: 12:41 14.03.2023) Abone ol
Asıl adı ise Berd-el Acuz olan 'son soğuklar' başladı. Türkiye'ye giriş yapan soğuk ve yağışlı hava kütlesi birçok ilde kar yağışına dönüşecek. Öte yandan Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahmini açıklandı.
Kar yağışları 'kocakarı soğukları', diğer adıyla 'Berd-el Acuz' ile geri dönüyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu olayın her yıl yaşandığı tarih aralığına dikkat çekerek kar yağışı beklenen bölgeleri açıkladı.
Buna göre Marmara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken yurdun farklı bölgelerinde ise kar, örtü oluşturacak düzeyde yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamasında ise deprem bölgesinde yer alan kimi illerde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bilgisi yer aldı.
Dr. Bozyurt, YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Kocakarı soğukları karla geliyor. Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu kez kocakarı soğuklarıyla geliyor. Her sene 11-18 Mart sürecinde kıştan kalan soğuklar olur. Bu soğuklara halk arasında 'kocakarı soğukları' deniyor. Asıl adı ise Berd-el Acuz, yani 'son soğuklar'.
Yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pek çok merkezimizde kar yağışını bekliyoruz. İç Anadolu ve kuzey ve iç Ege'de göller bölgesinde kar yağışı olacak fakat çok fazla örtü yapmayacak düzeyde olacak.
Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinin özellikle yükseklerinde, Erzurum, Kars, Ardahan'da örtü yapacak düzeyde kar yağacak. Marmara bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz."
Meteoroloji: Ülke geneli parçalı bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu ile İstanbul, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Deprem bölgesinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
MGM öte yandan Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Mersin, İzmir, Malatya, Manisa, K.Maraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.