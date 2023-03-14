https://sputniknews.com.tr/20230314/avrupa-parlamentosunda-natonun-doguya-genislemesini-kinayan-karar-tasarisi-sunuldu-1068252096.html

Avrupa Parlamentosu'nda NATO'nun doğuya genişlemesini kınayan karar tasarısı sunuldu

Avrupa Parlamentosu'nda NATO'nun doğuya genişlemesini kınayan karar tasarısı sunuldu

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) sol grup, NATO'nun doğuya genişlemesini kınayan bir karar tasarısı sundu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T20:41+0300

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dünya

avrupa parlamentosu (ap)

nato

tasarı

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Belarus'taki duruma ilişkin bir tasarı sunan sol grup üyeleri, NATO'nun doğuya genişlemesini ve AB sınırlarında yabancı da dahil askeri varlığın artmasını kınamaya yönelik bir tasarı hazırladı.Karar tasarısında "Avrupa Parlamentosu, AB'yi ve AB'ye üye ülkeleri, BM Genel Sekreteri ve diğer uluslararası aktörlerin barış müzakerelerinin sürdürülmesini sağlamaya yönelik çabalarını desteklemeye ısrarla çağırıyor, AB'nin doğu sınırlarında artan askeri varlığın Belarus ve genel olarak Avrupa için feci sonuçlara gebe yeni bir çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor ve NATO'nun doğuya genişlemesinden endişe duyuyor" ifadeleri kullanıldı.Sol grup üyeleri, belgenin nihai versiyonuna nükleer güçlerin üçüncü ülkelere nükleer silah yerleştirilmesinden doğan endişelere dair bir madde eklemek de istiyor.Üyeler, AB'nin tüm Belarus halkına yönelik ekonomik yaptırımlarının olumsuz etkisinden rahatsızlık duyduklarını da vurguluyor.

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avrupa parlamentosu (ap), nato, tasarı