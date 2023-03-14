https://sputniknews.com.tr/20230314/aritma-sisteminde-cenin-bulundu-1068224003.html
Arıtma sisteminde cenin bulundu
Arıtma sisteminde cenin bulundu
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Millet Bahçesi’nde yer alan atık su deposunun tahliye borusunda bir cenin bulundu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T12:27+0300
2023-03-14T12:27+0300
2023-03-14T12:27+0300
yaşam
arıtma tesisi
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Darıca ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan atık su deposunda atık malzemeleri temizlemek için depoya gelen çalışanlar, fileye küçük bir şeyin düştüğünü gördü. Düşen şeyin ölü bir hayvan yavrusu olduğunu düşünen çalışanlar, bir fidanın altına gömmek istedikleri sırada bunun bir cenin olduğunu fark etti.Bunun üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.Bölgede inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcısına da konuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan çalışmaların ardından cenin, torbaya koyularak DNA örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
arıtma tesisi
Arıtma sisteminde cenin bulundu
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Kocaeli’nin Darıca ilçesi Millet Bahçesi’nde yer alan atık su deposunun tahliye borusunda bir cenin bulundu.
Darıca ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan atık su deposunda atık malzemeleri temizlemek için depoya gelen çalışanlar, fileye küçük bir şeyin düştüğünü gördü. Düşen şeyin ölü bir hayvan yavrusu olduğunu düşünen çalışanlar, bir fidanın altına gömmek istedikleri sırada bunun bir cenin olduğunu fark etti.
Bunun üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcısına da konuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan çalışmaların ardından cenin, torbaya koyularak DNA örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.