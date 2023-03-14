https://sputniknews.com.tr/20230314/aritma-sisteminde-cenin-bulundu-1068224003.html

Arıtma sisteminde cenin bulundu

Arıtma sisteminde cenin bulundu

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Millet Bahçesi’nde yer alan atık su deposunun tahliye borusunda bir cenin bulundu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T12:27+0300

2023-03-14T12:27+0300

2023-03-14T12:27+0300

yaşam

arıtma tesisi

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Darıca ilçesi Yalı Mahallesi’nde bulunan atık su deposunda atık malzemeleri temizlemek için depoya gelen çalışanlar, fileye küçük bir şeyin düştüğünü gördü. Düşen şeyin ölü bir hayvan yavrusu olduğunu düşünen çalışanlar, bir fidanın altına gömmek istedikleri sırada bunun bir cenin olduğunu fark etti.Bunun üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.Bölgede inceleme yapan ekipler, cumhuriyet savcısına da konuyla ilgili bilgi verdi. Yapılan çalışmaların ardından cenin, torbaya koyularak DNA örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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2023

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Sputnik Türkiye

arıtma tesisi