https://sputniknews.com.tr/20230314/arama-kurtarma-kopegi-proteonun-ismi-psikososyal-destek-cadirina-verildi-1068230070.html

Arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismi psikososyal destek çadırına verildi

Arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun ismi psikososyal destek çadırına verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da bir grup gönüllü öğretmen, kentte kurdukları destek çadırına depremlerin ardından Meksika'dan... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T13:48+0300

2023-03-14T13:48+0300

2023-03-14T13:48+0300

türkiye

arama kurtarma

meksika

deprem

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve depremin ardından Adıyaman'a giden 18 gönüllü öğretmen, yaklaşık iki hafta önce çocuklar için psikososyal destek çadırı oluşturdu.Öğretmenler, depremlerin ardından Meksika'dan Adıyaman'a gelen arama kurtarma ekibinin ölen köpeği Proteo'nun ismini verdikleri çadıra fotoğrafını da astı.Gönüllü öğretmenlerden Esra Ayyıldız, AA muhabirine, depremin ardından ilk gün gönüllü olarak Adıyaman'a geldiğini söyledi.Çocuklar için çadır kurup destek vermeyi kararlaştırdıklarını belirten Ayyıldız, "Çadırımızın ismini, 'Proteo' koymak istedik. Çünkü Proteo, sevgili hayvan dostumuz, Meksika'dan Türkiye'ye arama kurtarma çalışmaları için gelen köpeğimizdi ancak burada yaşamını yitirdi. Bizim için sergilediği desteği unutmamak, anmak adına çadırımıza bu ismi vermek istedik." dedi.Ayyıldız, çadırda çocuklara yönelik palyaço etkinlikleri, çocuk tiyatroları, müzik öğretmenleri eşliğinde ritim çalışmaları ve okul öncesi öğretmenlerce oyun etkinlikleri yapıldığını ifade etti.'Amacımız, bu ismi çadıra vererek ölümsüzleştirmekti'Öğretmenlerden Yunus Baylan da Proteo isminin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Proteo, dünyanın diğer ucundan gelen ve burada gönüllü şekilde çalışan ekiplerin en büyük destekçisiydi. Buradaki temel amacımız, bu ismi çadıra vererek ölümsüzleştirmekti. Tabii bir de çocuklarımızda resmini gördüğü zaman hayvan bilinci oluşuyor. Proteo'nun yaşadıklarını, kurtardığı canları düşünmeleri ve en küçük canlının bile ne kadar değerli ve büyük bir çaba içinde olduğunu çocuklara yansıtmaya çalıştık. Proteo, Adıyaman merkezde öldüğü için bizim için de çok değerli ve anlamlıydı bu çadıra o ismi vermek."Gelen bazı ailelerin Proteo ismini merak ederek sorduklarını anlatan Baylan, "Çadırımızın ismini Proteo koyduğumuz zaman, çevreden ismini bilmeyen ve bunun bir kısaltma olduğunu düşünenler oldu. Biz de Proteo'nun açıklamasını, kısa bir biyografisini anlatıyoruz. Çadırımıza gelen çocuklarımıza Proteo'yu anlatarak hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Ona minnet duyuyoruz." diye konuştu.Gönüllü öğretmenler, Proteo ve Meksika ekibine İspanyolca teşekkür de etti.

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